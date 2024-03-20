Выдачу компенсации за утечки хотят поручить «Госуслугам»

Россияне могут начать получать компенсации от портала «Госуслуг» в случае утечки персональных данных после принятия закона о киберстраховании. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.
По его словам, компенсации российским гражданам будет выплачивать оператор всех персональных данных — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которое является оператором портала государственных услуг. Стоит заметить, министерство само в апреле прошлого года выдвигало такое предложение.
Федеральным органам было поручено оценить реальные угрозы и проработать механизмы защиты от них, а также создать меры ответственности на случай утечки таких данных.
«Важно, чтобы операторы, работающие с персональными данными, имели финансовое обеспечение для выплаты компенсаций в случае утечек данных и ущерба, причинённого гражданам. В случае с государственными организациями компенсации в пользу граждан также возможны — их могут выплачивать либо из бюджета, либо из финансовых средств непосредственного виновника утечки», — подчеркнул парламентарий.
Госдума 23 января приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Они предполагают ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных — вплоть до десяти лет лишения свободы, сообщил ранее первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.