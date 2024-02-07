Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии и призывы против безопасности. Документ предусматривает изъятие денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определённых преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (статья 207.3 УК) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (статья 280.4 УК), при условии, «если преступление совершено из корыстных побуждений».

Помимо этого конфисковывать имущество смогут за:

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);

призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и её граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

Также это коснётся правонарушений, связанных с диверсионной деятельностью.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ранее отмечал, что речь не идёт о возвращении конфискации, существовавшей в советское время, что это «мера уголовно-правового характера», а не «вид наказания». «Как «мера» — это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как «вид наказания» — это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться», — пояснил он.

Опрошенные РБК юристы подтвердили, что, согласно новым нормам, конфискации будет подлежать только то, что связано с преступлением, в котором обвиняют человека. В партии же «Новые люди» предупреждали, что «размытые понятия» закона могут привести к злоупотреблениям. Там считают, что в Уголовном кодексе уже есть все необходимые меры ответственности».