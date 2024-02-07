Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии и призывы против безопасности. Документ предусматривает изъятие денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определённых преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (статья 207.3 УК) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (статья 280.4 УК), при условии, «если преступление совершено из корыстных побуждений».
Помимо этого конфисковывать имущество смогут за:
Также это коснётся правонарушений, связанных с диверсионной деятельностью.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ранее отмечал, что речь не идёт о возвращении конфискации, существовавшей в советское время, что это «мера уголовно-правового характера», а не «вид наказания». «Как «мера» — это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как «вид наказания» — это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться», — пояснил он.
Опрошенные РБК юристы подтвердили, что, согласно новым нормам, конфискации будет подлежать только то, что связано с преступлением, в котором обвиняют человека. В партии же «Новые люди» предупреждали, что «размытые понятия» закона могут привести к злоупотреблениям. Там считают, что в Уголовном кодексе уже есть все необходимые меры ответственности».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.