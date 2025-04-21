English Русский
282
News
21 April 2025

Подписаны законы, ужесточающие законодательство об «иноагентах» и критиках власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Поводов для признания «иностранными агентами» становится больше, а также вводится норма о проведении судов без участия находящихся за границей подсудимых. Кроме этого отменена административная преюдиция для целого ряда преступлений экстремистского характера.
Фото: Canva

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Теперь, если правонарушение было совершено из корысти или по найму, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ещё один закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет за оказание содействия международным организациям, в которых Россия не участвует. А также за участие в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих.

Кроме того, теперь призывы к санкциям против России наказываются сроком до пяти лет лишения свободы. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Следующим законом расширяются основания дли признания «иностранными агентами». Ими могут быть признаны лица, оказывающие содействие международным организациям, в которых не участвует Россия. Также в категорию попадут те, кто помогает иностранным госорганам в действиях против безопасности РФ или вовлекает граждан в сбор военно-технической информации. Кроме этого, закон запрещает вести «иноагентам» любую просветительско-образовательную деятельность.

Закон вступит в силу 1 сентября текущего года.

 

Третий закон позволяет проводить судебные заседания в отсутствие подсудимых. Речь в первую очередь о тех, кто критикует власть, находясь за границей, и касаться будет всё тех же статей о дискредитации и т.д.

Вступление в силу — в день официального опубликования.

32-ФЗ ст.207.3 дискредитация армии ст.280.3 ст.284.3 конфискация имущества 90-ФЗ Дискред 89-ФЗ 100-ФЗ Иноаг

Similar articles

Ужесточены законы об «иноагентах» и «преступлениях против государства»
Госдума в I чтении ужесточила законодательство об «иноагентах»
Telegram оштрафован на 3,5 млн руб за отказ удалять каналы Майкла Наки и «Росштрафа»
В Госдуму внесён ужесточающий законодательство об «иноагентах» законопроект
Ужесточается законодательство против иноагентов и критиков власти
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт