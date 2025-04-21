Подписаны законы, ужесточающие законодательство об «иноагентах» и критиках власти

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Теперь, если правонарушение было совершено из корысти или по найму, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Ещё один закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет за оказание содействия международным организациям, в которых Россия не участвует. А также за участие в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих.
Кроме того, теперь призывы к санкциям против России наказываются сроком до пяти лет лишения свободы. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Следующим законом расширяются основания дли признания «иностранными агентами». Ими могут быть признаны лица, оказывающие содействие международным организациям, в которых не участвует Россия. Также в категорию попадут те, кто помогает иностранным госорганам в действиях против безопасности РФ или вовлекает граждан в сбор военно-технической информации. Кроме этого, закон запрещает вести «иноагентам» любую просветительско-образовательную деятельность.
Закон вступит в силу 1 сентября текущего года.
Третий закон позволяет проводить судебные заседания в отсутствие подсудимых. Речь в первую очередь о тех, кто критикует власть, находясь за границей, и касаться будет всё тех же статей о дискредитации и т.д.
Вступление в силу — в день официального опубликования.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.