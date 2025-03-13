Ужесточается законодательство против иноагентов и критиков власти

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о подготовке трёх законодательных инициатив, направленных «на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов». Но по сути коснётся всех, кто публично высказывается против властей.





Согласно первой инициативе, иноагентами могут быть признаны лица, оказывающие содействие международным организациям, в которых не участвует Россия. Также в категорию попадут те, кто помогает иностранным госорганам в действиях против безопасности РФ или вовлекает граждан в сбор военно-технической информации.





Вторая инициатива предполагает судебное разбирательство в отсутствие подсудимых для иноагентов и тех, кто покинул страну, но совершает преступления против России из-за рубежа. Как пояснил Володин:

«Для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России из‑за рубежа предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений, в числе которых: публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков о Вооруженных Силах Российской Федерации и их дискредитация; уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма».

Третья инициатива вводит уголовную ответственность сроком до пяти лет с конфискацией имущества за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям против России. Отдельно предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы за содействие по найму международным организациям, в которых РФ не участвует.



«Принятие законопроектов позволит защитить нашу страну и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств. Пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за её пределами», — заявил Володин.