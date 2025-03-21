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21 March 2025

В Госдуму внесён ужесточающий законодательство об «иноагентах» законопроект

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Причём только в СМИ и пояснительной записке изложены те подробности, которых нет в самом файле с поправками — текст там обрывается на неопределённом месте.
Фото: Canva

В Госдуму внесён №870801-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“», ранее анонсированный группой депутатов, в которую входит в том числе спикер парламента Вячеслав Володин.

В СМИ парламентарии озвучивали перечень достаточно жёстких мер, в том числе возбуждение дел на уже находящихся за границей граждан, расширение оснований для внесения в реестр иноагентов, но на сайте Госдумы выложен файл, где предлагаемые меры обрываются на неопределённом месте после слова «признаков»:

О том, какие новые нормы предлагаются, можно только частично узнать из комментариев в новостях и пояснительной записки в карточке законопроекта:

«Учитывая, что формы иностранного влияния могут носить различный характер, законопроектом вносятся уточнения в уже действующие положения закона, согласно которым предусматривается возможность признания иностранными агентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275, 275.1, 276, 276.1 и 284.3 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Вовлечение в указанный- вид деятельности, а также ее финансирование также будут являться основанием для признания лица иностранным агентом.

Наряду с этим законопроектом восполняется законодательный пробел и устанавливается возможность признания иностранным агентом лиц, вовлекающих других лиц в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

Одна из тех 400 парламентариев, принявших участие в разработке новых поправок, Ирина Яровая, рассказала о новых критериях для признания иноагентами и оснований для конфискации имущества. Указано, что предложено установить возможность вынесения приговоров по 20 видам преступлений независимо от местонахождения обвиняемых, то есть проведение судебных процессов будет допускаться без участия обвиняемых. Однако, как вы сами можете убедиться, в текущем варианте файла с поправками этого нет.

Очевидно, депутаты очень торопились зарегистрировать очередной усиливающий цензуру документ, что не обратили внимания на его «битое» содержание.

цензура ст.282 депутат Горелкин Вячеслав Володин Василий Пискарев иноагенты 32-ФЗ ст.207.3 дискредитация армии депутат Картаполов Ирина Яровая

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