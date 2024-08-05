«Красная поляна», аптека «Апрель» и фискальный оператор соберут данные для ФСБ

В ходе мониторинга реестра ОРИ мы обнаружили там новых известных участников.

«e-ОФД» — официальный оператор фискальных данных ФНС в России с 12 сентября 2017 года:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109838

У сервиса в Google Play более полумиллиона скачиваний, а в «ВК» — почти 5 тысяч подписчиков.

Аптечная сеть «Апрель» — интернет-сервис продажи (в том числе с самовывозом) и доставки лекарств, а также товаров для здоровья и красоты:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109839

Данная аптечная сеть очень популярна, она работает во многих городах России. У неё больше 100 тысяч подписчиков в Telegram и «ВК», а количество скачиваний в Google Play превышает 5 миллионов.

В своём роде культовый сочинский горнолыжный курорт и туристический объект, не нуждающийся в представлении, — «Красная поляна»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109840

Для столь значимой в сфере туризма компании, у «Красной поляны» не такое большое количество скачиваний в Google Play — больше 50 тысяч, популярность в соцсетях также представлена десятками тысяч подписчиков.

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.