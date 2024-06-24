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24 June 2024

ЕС вводит санкции против криптобирж, помогающих обходить ограничения в РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Решение по ним принято наряду с запретом российского аналога SWIFT — СПФС.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Алексей Гайнов (URA.RU)

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за «специальной военной операции» в Украине.

Согласно сообщению ЕС, отдельным пунктом идут санкции в финансовом секторе.

Во-первых, будут предприняты меры против Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога SWIFT.

Операторам ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или аналогичным специализированным финансовым мессенджерным службам. Кроме того, операторам ЕС будет запрещено проводить транзакции с конкретно указанными субъектами, использующими СПФС за пределами России.

Во-вторых, Совет вводит запрет на транзакции с целевыми кредитными и финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС, когда эти субъекты способствуют транзакциям, поддерживающим оборонно-промышленную базу России через экспорт, поставку, продажу, передачу или транспортировку в Россию товаров двойного назначения и технологий, чувствительных предметов, военных товаров, огнестрельного оружия и боеприпасов.

В правовой терминологии ЕС под определение «поставщика услуг по работе с криптоактивами» подпадают криптобиржи и другие подобные платформы, поскольку они предоставляют услуги по хранению и администрированию криптоактивов, обмену криптоактивов на денежные средства, и другие связанные с этой деятельностью услуги.

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