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1 April 2025

Закон о сим-картах, цифровизация ЖКХ, призыв с помощью ГИС. Что ещё вступает в силу в апреле

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Вступающие в силу новые правовые нормы и на этот раз во многом касаются интернета, а также прав человека и технологий.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / DALL-E / Canva

В апреле вступают в силу новые законы и другие правовые нормы, которые коснутся интернета, связи, технологий, а также прав человека.

 

Не больше 20 «симок» в одни руки

 

1 апреля вступает в силу новая норма, согласно которой число SIM-карт, которыми могут владеть граждане РФ, сократится до 20. Как обещали в Минцифры, на портале госуслуг заработает сервис, на котором можно узнать об оформленных на себя SIM-картах и при необходимости приостановить договор.

Помимо этого, операторы связи будут обязаны проверять достоверность сведений об абоненте и о корпоративных пользователях. Если окажется, что эти сведения недостоверны, услуги связи оказывать будет нельзя.

 

Отключение иркутских майнеров

 

Правительство РФ уже с 1 апреля может ввести тотальный запрет на майнинг в южной части Иркутской области вплоть до 2031 года. Ранее на юге региона действовал сезонный запрет, но местные власти выступили за более строгие ограничения. Мощности отключенных майнеров предложено изымать в пользу других потребителей. Крупные майнинговые центры на юге Иркутской области потребляют до 650 МВт. В случае запрета для них сложится патовая ситуация из-за сложностей с подключением к сетям в других регионах, считают участники рынка.

Премьер-министр Михаил Мишустин в декабре прошлого года подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

 

Обязательные рекламные отчисления

 

С 1 апрелдя появятся обязательные отчисления в размере 3% дохода за квартал от распространения в Интернете рекламы. Средства пойдут в федеральный бюджет. Как сообщает Госдума, их используют для поддержки правообладателей российских программ и баз данных, развития информресурсов, перечень которых установит правительство. Отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели теле- или радиоканалов и информагентств. Коснётся это операторов рекламных систем.

 

Оборонный мониторинг цен

 

Мониторинг цен на продукцию по гособоронзаказу в системе «Электронный бюджет» будет вести Федеральное казначейство. Такой закон от 28 декабря 2024 года №511-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

 

Приоритет электронных документов перед бумажными

 

Кредитные организации не смогут требовать для подтверждения личности другие документы, если располагают биометрическими данными человека в своих системах. Ранее клиенту нередко приходилось приносить документы даже при наличии данных в Единой биометрической системе. С 1 апреля это устранено: если информация уже есть в базе, банк обязан её принять, не создавая дополнительных барьеров.

 

Цифровизация в тарифах ЖКХ

 

С апреля граждане начнут получать квитанции за ЖКХ, составленные по новым правилам – в тарифы теперь включаются расходы на цифровизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Ранее организации ЖКХ могли направлять на цифровизацию хозяйства только средства с прибыли, тогда как большая часть таких организаций убыточна и прибыли не имеет.

 

Начало призывной кампании с помощью ГИС

 

1 апреля начался весенний призыв в ВС РФ. Как заверили в Минобороны, призывная кампания будет проводиться с помощью государтсвенной информационной системы (ГИС). Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, а в Москве – в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

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