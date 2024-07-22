Онлайн-тренингам и обучающим курсам готовят обязательное лицензирование

Блогеров обяжут оказывать образовательные услуги только в случае получения лицензии. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы. Согласно пояснительной записке к разрабатываемым документам, самые популярные ниши здесь: обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике, финансовой грамотности, фитнесу и отношениям.



Основная проблема регулирования информационно-консультационных и образовательных услуг, по мнению авторов поправок, в следующем:

«Они находятся в едином правовом и коммерческом поле, что создаёт ряд серьёзных проблем. Возникает ситуация предоставления некачественных образовательных услуг, что может принести вред потребителям».

Как указывают авторы, для уклонения от уплаты налогов недобросовестные блогеры-предприниматели выдают за образовательную деятельность услуги, которые таковыми не являются.



Сопредседатель рабочей группы Яна Лантратова объяснила, что юридические лица, оказывающие образовательные услуги, по закону сегодня должны иметь на эту деятельность лицензию. Однако для индивидуальных предпринимателей она не требуется:

«Такой порядок является ахиллесовой пятой закона. Во-первых, это неравные условия конкуренции, так как ИП заниматься таким бизнесом проще. Во-вторых, это искусственно стимулирует блогеров-преподавателей уклоняться от налогов и лицензий через систему дробления бизнеса. Когда фактически работает одна онлайн-школа, где множество преподавателей обучают многотысячную аудиторию, а по документам все оформлены как независимые ИП».

В пояснительной записке также утверждается, что на сегодняшний день рынок информационных и образовательных услуг, в том числе в Интернете, является одним из наиболее перспективных:

«В 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 млрд рублей. В первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 млрд рублей, а по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей».

Авторы инициативы предлагают ввести обязательное государственное лицензирование образовательной деятельности, а также прописать в законе, что такими услугами не являются информационно-консультационные.