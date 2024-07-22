English Русский
News
22 July 2024

Онлайн-тренингам и обучающим курсам готовят обязательное лицензирование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Новое регулирование может коснуться обучения новым профессиям, курсов по здоровью и предпринимательству, психологии и отношениям, а также эзотерике и финансовой грамотности.
Фото: Karolina Kaboompics — Pexels

Блогеров обяжут оказывать образовательные услуги только в случае получения лицензии. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы. Согласно пояснительной записке к разрабатываемым документам, самые популярные ниши здесь: обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике, финансовой грамотности, фитнесу и отношениям.

Основная проблема регулирования информационно-консультационных и образовательных услуг, по мнению авторов поправок, в следующем:

«Они находятся в едином правовом и коммерческом поле, что создаёт ряд серьёзных проблем. Возникает ситуация предоставления некачественных образовательных услуг, что может принести вред потребителям».

Как указывают авторы, для уклонения от уплаты налогов недобросовестные блогеры-предприниматели выдают за образовательную деятельность услуги, которые таковыми не являются.  

Сопредседатель рабочей группы Яна Лантратова объяснила, что юридические лица, оказывающие образовательные услуги, по закону сегодня должны иметь на эту деятельность лицензию. Однако для индивидуальных предпринимателей она не требуется:

«Такой порядок является ахиллесовой пятой закона. Во-первых, это неравные условия конкуренции, так как ИП заниматься таким бизнесом проще. Во-вторых, это искусственно стимулирует блогеров-преподавателей уклоняться от налогов и лицензий через систему дробления бизнеса. Когда фактически работает одна онлайн-школа, где множество преподавателей обучают многотысячную аудиторию, а по документам все оформлены как независимые ИП».

В пояснительной записке также утверждается, что на сегодняшний день рынок информационных и образовательных услуг, в том числе в Интернете, является одним из наиболее перспективных:

«В 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 млрд рублей. В первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 млрд рублей, а по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей».

Авторы инициативы предлагают ввести обязательное государственное лицензирование образовательной деятельности, а также прописать в законе, что такими услугами не являются информационно-консультационные.

лицензирование законопроект блогеры тренинги образовательная деятельность

Similar articles

Передавать Роскомнадзору данные обяжут блогеров с 10-тысячной аудиторией
Вовлечение детей в противоправные деяния через интернет станет уголовно наказуемым
Правительство не поддерживает законопроект о стейблкоинах
Блогеров-«тысячников» могут обязать раскрывать свои данные Роскомнадзору
Мигрантов хотят выдворять из РФ в том числе за интернет-правонарушения
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт