Законопроект о запрете навязывания дополнительных товаров и услуг принят в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект №787328-8 «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ (об установлении запрета на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг)».

Законопроект запрещает такие действия и требует явного согласия потребителя, оформленного в письменной форме. Это касается онлайн-агрегаторов, активно использующих цифровые платформы для продаж.



По словам председателя ГД Вячеслава Володина, такое навязывание чаще всего происходит при дистанционном приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Покупатели не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и др. В качестве еще одного распространенного способа навязывания Володин назвал замену положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.



В связи с этим предлагается осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя и запретить их навязывание до заключения договора о приобретении основных услуг. Кроме того, предлагается исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных услуг и не позволять продавцу формировать условия, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение, а также предоставить клиенту право отказаться от оплаты навязанных товаров, а в случае списания средств потребовать их возврата.

Согласно действующему законодательству, продавец не имеет права выполнять платные дополнительные работы или услуги без согласия потребителя. Если такие услуги были оказаны без согласия, то потребитель может отказаться от оплаты и требовать возврата денег. В новой версии статьи закона уточнятся, что получать согласие клиента нужно не только при оказании дополнительных платных работ или услуг, но и при продаже дополнительных товаров.

Прописывается прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Т.е. продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Утоняется, что потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Законопроект был принят в первом чтении единогласно: