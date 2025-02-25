Для IT-предпринимателей попросили смягчения наказаний за экономические преступления

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ; это «Яндекс», VK, МТС, «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», Wildberries, «1Т», «Marvel Дистрибуция», DNS, Softline и другие) направила в думский комитет по информационной политике предложения по смягчению уголовного преследования совершивших экономические преступления IT-предпринимателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

В частности, ассоциация предлагает:

освобождать от уголовной ответственности IT-предпринимателей, если они впервые совершили преступление и выплатили штраф или возместили ущерб;

если суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий, разрешить ему продолжать работу по основному месту, в том числе через интернет, а также засчитывать 16 часов за сутки исполнения наказания или меры пресечения;

установить четкие сроки проведения судебных экспертиз и следственных действий;

запретить затягивание рассмотрения дел по экономическим преступлениям более чем на три месяца;

если рассмотрение дела задерживается, предприниматель может быть освобождён из-под ареста;

разработать более понятные правила подачи заявлений об освобождении под залог.

Как пояснил РБК глава АПКИТ Николай Комлев, запрет на использование интернета — «серьезное препятствие» для работы IT-предпринимателей, которые находятся под уголовным преследованием:

«От активности и вовлечённости IT-руководителя зависит бизнес всей компании, доходы тысяч сотрудников и достаток членов их семей. Пусть переписка будет контролироваться [правоохранительными] органами, но ее запрет нужно снять».

В АПКИТ указывают на разницу между преступлениями с «откровенно криминальными целями» вроде фишинга и взломов и «единичными ошибками».

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, «поддерживать коллег правильно, но выделять ИТ-предпринимателей в особую категорию — вопрос как минимум дискуссионный». С ним согласен и первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Артём Шейкин. Он не исключает, что вмешательство в принципы уголовного производства сыграет на руку злоумышленникам.

«Попытка» установить для ИТ-предпринимателей особый режим «заведомо тупиковая» и противоречит принципу равенства всех перед законом и судом, отмечают юристы Pen & Paper. В бюро ЕПАМ думают так же, но поддерживают предложение уточнить причины для запрета на интернет, который часто накладывают «автоматически, без необходимости». Раз суд учитывает влияние ареста на бизнес, то может принимать во внимание и это.