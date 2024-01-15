В России утверждён стандарт протокола связи для интернета вещей

Росстандарт приказом от 22 декабря 2023 года утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей (Internet of Things, IoT). Наряду со стандартами NB-IoT и GSM это один из популярных протоколов беспроводной технологии, обеспечивающей связь между устройствами IoT. Он нужен для того, чтобы унифицировать технические требования, которые предъявляют производители умных счетчиков и датчиков, и технические возможности сети, которую предоставляют операторы связи.
Стандарт будет применяться при осуществлении государственных, муниципальных и коммерческих закупок. Утверждение данного протокола в качестве ГОСТа формирует основу для развития российских производителей и разработчиков, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак «Ведомостям».
В силу национальный стандарт LoRaWAN должен вступить 1 июля 2024 года. Технология будет использоваться при обмене данными с бытовым и промышленным оборудованием. Например, приборы, датчики, ЖКХ, транспорт, логистика и носимые устройства.
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