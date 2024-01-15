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15 January 2024

В России утверждён стандарт протокола связи для интернета вещей

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Выбран один из популярных протоколов LoRaWAN, который обеспечивает связь между IoT-устройствами.
Фото: Jakub Zerdzicki — Pexels

Росстандарт приказом от 22 декабря 2023 года утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей (Internet of Things, IoT). Наряду со стандартами NB-IoT и GSM это один из популярных протоколов беспроводной технологии, обеспечивающей связь между устройствами IoT. Он нужен для того, чтобы унифицировать технические требования, которые предъявляют производители умных счетчиков и датчиков, и технические возможности сети, которую предоставляют операторы связи.

Стандарт будет применяться при осуществлении государственных, муниципальных и коммерческих закупок. Утверждение данного протокола в качестве ГОСТа формирует основу для развития российских производителей и разработчиков, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак «Ведомостям».

В силу национальный стандарт LoRaWAN должен вступить 1 июля 2024 года. Технология будет использоваться при обмене данными с бытовым и промышленным оборудованием. Например, приборы, датчики, ЖКХ, транспорт, логистика и носимые устройства.

IoT интернет вещей Росстандарт протоколы

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