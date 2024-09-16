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16 September 2024

Китай вводит обязательную маркировку ИИ-контента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Соответствующий документ разработан с целью «защиты нацбезопасности, общественных интересов, а также прав и законных интересов граждан, организаций и компаний».
Фото: Shutterstock

Китай вводит новые правила, обязывающие производителей ИИ-контента маркировать все материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта.

Управление по делам интернета Китая (CAC) представило проект, который сейчас находится на стадии общественного обсуждения и разработан с целью «защиты нацбезопасности, общественных интересов, а также прав и законных интересов граждан, организаций и компаний».

Новые меры обязывают указывать на происхождение контента двумя способами: явной и скрытой маркировкой. Явная будет видимой для пользователей, а скрытая — зашифрованной в метаданных файлов.

Интернет-платформы также должны будут проверять наличие маркировки на всех загружаемых материалах и информировать пользователей, если контент был создан с помощью ИИ.

Компании и пользователи, распространяющие ИИ-контент, обязаны сохранять метки. Удаление или изменение этих данных будет караться штрафами.
Власти Китая надеются, что новые правила помогут предотвратить злоупотребления ИИ-технологиями и усилить контроль над их использованием, особенно на фоне роста внедрения искусственного интеллекта в китайских технологических компаниях.

искусственный интеллект метаданные Китай метки

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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