Китай вводит обязательную маркировку ИИ-контента

Китай вводит новые правила, обязывающие производителей ИИ-контента маркировать все материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта.
Управление по делам интернета Китая (CAC) представило проект, который сейчас находится на стадии общественного обсуждения и разработан с целью «защиты нацбезопасности, общественных интересов, а также прав и законных интересов граждан, организаций и компаний».
Новые меры обязывают указывать на происхождение контента двумя способами: явной и скрытой маркировкой. Явная будет видимой для пользователей, а скрытая — зашифрованной в метаданных файлов.
Интернет-платформы также должны будут проверять наличие маркировки на всех загружаемых материалах и информировать пользователей, если контент был создан с помощью ИИ.
Компании и пользователи, распространяющие ИИ-контент, обязаны сохранять метки. Удаление или изменение этих данных будет караться штрафами.
Власти Китая надеются, что новые правила помогут предотвратить злоупотребления ИИ-технологиями и усилить контроль над их использованием, особенно на фоне роста внедрения искусственного интеллекта в китайских технологических компаниях.
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