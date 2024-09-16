Китай вводит обязательную маркировку ИИ-контента

Китай вводит новые правила, обязывающие производителей ИИ-контента маркировать все материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта.



Управление по делам интернета Китая (CAC) представило проект, который сейчас находится на стадии общественного обсуждения и разработан с целью «защиты нацбезопасности, общественных интересов, а также прав и законных интересов граждан, организаций и компаний».



Новые меры обязывают указывать на происхождение контента двумя способами: явной и скрытой маркировкой. Явная будет видимой для пользователей, а скрытая — зашифрованной в метаданных файлов.



Интернет-платформы также должны будут проверять наличие маркировки на всех загружаемых материалах и информировать пользователей, если контент был создан с помощью ИИ.



Компании и пользователи, распространяющие ИИ-контент, обязаны сохранять метки. Удаление или изменение этих данных будет караться штрафами.

Власти Китая надеются, что новые правила помогут предотвратить злоупотребления ИИ-технологиями и усилить контроль над их использованием, особенно на фоне роста внедрения искусственного интеллекта в китайских технологических компаниях.