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28 May 2024

Представители российской криптоиндустрии недовольны законопроектом о майнинге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Они попросили разрешить иностранным компаниям легально работать в стране, иначе инвесторы из дружественных стран покинут российский рынок. Кроме этого, запрет на работу в отдельных регионах может спровоцировать майнеров пойти в суд с требованием компенсации убытков.
Изображение создано с помощью Canva AI

Российские майнеры недовольны отдельными положениями законопроекта о майнинге, который в конце апреля в Госдуму внесла группа депутатов. Профильная Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) направила всем авторам документа свои предложения, сообщил Forbes один из получателей письма.

Речь идёт о законопроекте №237585-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования цифровой валюты)».

Первая версия документа поступила Госдуму еще в 2022 году. Тогда согласно законопроекту, требования к майнерам должны были определять правительство и Центробанк. Новелла должна была перевести деятельность майнеров в сферу налогового контроля.

В апреле депутаты подготовили новую версию поправок. Согласно им, осуществлять майнинг смогут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Документ запрещает организацию обращения криптовалют в РФ с исключением для майнеров цифровых валют и тестовых проектов ЦБ. Кроме того, новая редакция законопроекта о регулировании майнинга запрещает рекламу цифровых валют.

Главной претензией Ассоциация промышленного майнинга стало отсутствие в поправках возможности для иностранных компаний работать в РФ. В АПМ указывают, что в отрасли большое число зарубежных инвесторов, и если не прописать в законе порядок их работы, майнинг лишится финансирования. Кроме того, оборудование для добычи криптовалюты, как правило, тоже иностранного производства: из Китая либо стран Персидского залива. В организации предлагают обеспечить возможность участия в майнинге иностранных лиц из дружественных стран, например, путем включения в специальный реестр.

Еще одно замечание АПМ — право правительства запрещать майнинг в отдельных регионах по своему усмотрению. В организации считают, что возможность произвольного запрета деятельности может негативно повлиять на возможность привлечения инвестиций, при этом в законе отсутствует механизм компенсации убытков в случае такого решения кабмина. Правовая неопределенность плохо влияет и на бюджеты регионов, где ранее реализовывались инвестпроекты в сфере промышленного майнинга. В АПМ уточнили, что наиболее вероятный исход такого допущения— это судебные споры с правительством вплоть до Конституционного суда, который ранее неоднократно указывал, что введение ограничений допускается при обоснованной и соразмерной компенсации убытков за счет средств бюджета.

Законопроект включили в примерную программу работы Госдумы на июнь. Дата его рассмотрения нижней палатой пока не определена.

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