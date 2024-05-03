Дайджест преследований СМИ: апрель'24

1 апреля

Суд в Казани продлил журналистке «Ideal.Реалий» Алсу Курмашевой содержание в СИЗО до 5 июня 2024 года. Напомним, Алсу Курмашева — живущая в Праге гражданка России и США. В мае 2023 года она приехала в Россию по семейным обстоятельствам, обратно её не выпустили. Следствие считает, что Курмашева собирала информацию о военной деятельности, которая могла вредить безопасности РФ, и ей было нужно предоставить документы для своего включения в реестр «иноагентов». В середине декабря 2023 года стало известно, что на Курмашеву завели второе уголовное дело о «фейках» об армии из-за её книги.

Издание Astra приостанавливало работу из-за нехватки финансирования. Его создатель и главный редактор ASTRA Настя Чумакова рассказала, что, хотя редакция вынуждена выживать уже два года, сейчас ситуация стала просто критической.

«Нам пришёл большой налоговый сбор, который мы не в силах покрыть, я вся в долгах и уже 2 года живу в палатке, мое здоровье значительно ухудшилось, но я не могу посетить врачей, так как нынешняя работа на «Астре» не позволяет мне купить медицинскую страховку, а мои сотрудники вынуждены подрабатывать где-то ещё, чтобы обеспечить себя», — написала она.

Однако через неделю было объявлено, что издание возвращается к работе.

«За это время вы постоянно поддерживали нас не только добрыми словами, но и донатами: кто-то подписался сразу на 1000 долларов на Patreon, а кто-то отправил ещё большую сумму на крипто-кошелёк. Двое человек выразили желание покрыть налог, — пояснила Чумакова. — К сожалению, этого всё ещё недостаточно для достойной оплаты труда нашей команды, но мы будем искать новые решения и пути <…> То есть будем пытаться сделать «Астру» более устойчивой и крепкой — «цветком, который прорастает сквозь проволоку и асфальт, несмотря ни на что».







2 апреля

Стало известно, что 22 марта силовики «обследовали» дом журналиста Идриса Юсупова и повторно изъяли у него технику. После «обследования» Юсупов вместе с адвокатом поехал для дачи объяснения в Центр «Э» МВД по Дагестану. Силовиков интересовали переводы денежных средств в общественную организацию Комитет «Гражданское содействие».

Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии по статье о «фейках» об армии.

3 апреля

Суд оштрафовал издательство «ВК-медиа» из Свердловской области за «дискредитацию» армии РФ. Это третий штраф компании за антивоенные публикации. «ВК-медиа» — издательская компания, выпускающая газеты и онлайн-проекты в Краснотурьинске, Карпинске, Серове и Североуральске.

Независимое издание «Курьер. Среда» из Бердска (Новосибирская область) закрылось из-за «военной цензуры и и невозможности честно зарабатывать деньги на российском рынке». По словам главреда Галины Коморниковой, за 25 месяцев жизни не было ни одного спокойного месяца — «без претензий РКН, полиции, прокуратуры, ФСБ».

«За два года за два сайта мы выплатили почти 1,5 млн рублей штрафов за иноагентов — не обозначили звездочкой и сноской «признан иноагентом в России». Наверное, можно сказать — что ж законы не соблюдали?! Да, когда автор пишет текст и упоминает, что любимая певица Романа Абрамовича — Земфира, не всегда помнится, что она тоже иностранный агент, как сотни других россиян. Для РКН — Земфира признана иностранным агентом в России. Каждая забытые звездочка и сноска — 50 тысяч рублей на юрлицо плюс пять тысяч на главного редактора. Как-то нам пришло уведомление от прокуратуры, уже не помню, какого региона, что у нас на сайте слово «война». Стала смотреть — текст со словом «война» за 2020 год», — рассказала она.







4 апреля

Из-за «особой популярности ФБК» (объявлен экстремистским сообществом) Верховный суд Башкортостана закрыл апелляционное заседание по делу активистки и корреспондентки RusNews Ольги Комлевой. Напомним, на прошлой неделе Кировский районный суд Уфы отправил Комлеву в СИЗО до 27 мая. Её обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. По такому же делу проходит наша журналистка Антонина Фаворская. Обеим грозит до 6 лет лишения свободы.

Позднее Комлева написала письмо-пост, в котором отозвалась о словах поручительств, зачитанных в суде: «Слова были такими теплыми, что за несколько минут передо мной промелькнула вся моя 25-ти летняя профессиональная и просто жизнь».

Стало известно, что Вашингтон готовит Москве новое предложение по обмену обвиняемого в России в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.

5 апреля

Ростовский журналист Игорь Хорошилов рассказал о том, что его квартиру атаковали неизвестные. Они выбили стёкла.

«Вероятно, стёкла мне разбили затем, чтобы я заткнулся и больше ничего об этом не писал. Но я уже все написал», — рассказал Хорошилов.

Напомним, журналист освещал дело, в рамках которого подследственный молодой человек пожаловался на избиение в предварительном заключении.







6 апреля

Сотрудник института ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Богмут арестован в Петербурге за перепост репортажа Deutsche Welle. Богмута обвиняют в распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти, за что предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, год назад Богмут, находясь на работе, «распространил текст, видео и изображения с заведомо ложной информацией» о действиях российской армии. Одним из видео был репортаж DW.







8 апреля

Журналиста Алексея Пивоварова оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки «иноагента» на публикациях. Поводом для протокола стал пост с опросом в телеграм-канале Пивоварова. Его представительница в суде пояснила, что к такой публикации невозможно поставить маркировку, и отметила, что в остальных постах журналист всегда ставил плашку «иноагента».

9 апреля

Стало известно, что на журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца завели административное дело по статье о «нежелательной организации».

Владимира Кара-Мурзу оштрафовали на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки «иноагента».

10 апреля

Томского журналиста RusNews Игоря Кузнецова внесли в перечень «экстремистов и террористов». Ранее его приговорили к 6 годам колонии по уголовному делу о «склонении к массовым беспорядкам».

Сайт издания о Саратовской области «Свободные новости» заблокировали на территории России. Что стало поводом для блокировки, неизвестно.

11 апреля

Появилась информация, что Таганский районный суд Москвы зарегистрировал административные протоколы на журналистов Веронику Куцылло, Константина Эггерта, Илью Шепелина, публициста Андрея Пионтковского, литературного критика Татьяну Сотникову из-за отсутствия «иноагентской» маркировки.

12 апреля

Журналистка RusNews Мария Пономаренко объявила голодовку после того, как её отправили в ШИЗО. Поместили её туда, после того как сотрудники колонии угрожали ей запретом телефонных разговоров с матерью, заставляли писать объяснительные во время обеда и забрали вещи и продукты, купленные в СИЗО.

В отношении журналиста Александра Невзорова возбуждено второе уголовное дело. Причиной для возбуждения дела, вероятно, стало постоянное отсутствие обязательных маркировок в постах журналиста.

Минюст объявил «иноагентами» журналистов Илью Барабанова, Асю Казанцеву и Ивана Филиппова. Ведомство считает, что Барабанов и Казанцева выступали против «спецоперации», распространяли «фейки» о российских властях и их политике и принимали участие в создании материалов «иноагентов». Казанцева также была респондентом на площадках иностранных СМИ и «иноагентов».

Кроме того, в реестр попало ООО «ИНОАГЕНТ АВК», учреждённое ранее признанным «иностранным агентом» журналистом Андреем Карауловым.

13 апреля

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сетевое издание «Полит.ру» за неоднократное размещение «недостоверной общественно значимой информации».

«Полит.ру» — одно из первых общественно-политических сетевых изданий России (с 21 февраля 1998 года), зарегистрированных в качестве СМИ.

На журналиста из Йошкар-Олы Алексея Серёгина составили протокол за телеграм-пост с упоминанием Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы. В публикации автор не отметил, что оба политика, по версии Минюста, являются «иноагентами».

15 апреля

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку «Новой газеты Европа» и её главного редактора Кирилла Мартынова и «дать правовую оценку их деятельности».

«Свой контент (предположительно, из Прибалтики) оппозиционеры стали распространять для русскоязычного населения. Помимо поддержки ВСУ регулярно звучат тезисы о свержении власти в России, в том числе силовыми методами», — написал он.







16 апреля

Стало известно, что журналиста немецкой радиостанции Westdeutscher Rundfunk Бьорна Блашке оштрафовали за твит 2022 года по статье о «дискредитации» армии. Твит во время его визита в Россию нашёл сотрудник Центра «Э».

Суд решил, что твит можно считать длящимся правонарушением, а факт блокировки соцсети (X) не значит, что его не могли увидеть другие люди. В суде также изучили заключение неназванного специалиста, который посчитал, что слова журналиста «можно трактовать как негативно окрашенные, так как при употреблении в представленном для анализа тексте [они] приобретают негативный смысл».

Басманный суд заочно арестовал писателя и журналиста Михаила Зыгаря. В марте против него возбудили дело о «фейках» о российской армии, в апреле объявили в розыск. Ранее журналиста внесли в список «иноагентов».

На редакторку издания Doxa Марию Меньшикову завели ещё одно уголовное дело об оправдании терроризма. Ранее на неё уже возбуждали уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

17 апреля

Якутский городской суд вынес второе предупреждение журналистке Ирине Куриловой из-за репоста на своей странице в Facebook материала «Важных историй» о вымирании коренных народов России. На этот раз — по протоколу об участии в «нежелательной организации». В мае 2023 года Курилова уже получала предупреждение за тот же самой репост, но тогда — по протоколу о «дискредитации» ВС РФ.

Суд Ярославля оштрафовал учредителя и главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина по делу об участии в нежелательной организации.

Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву после её слов об атаках украинских беспилотников на Россию.

19 апреля

У журналистов «Фонтанки» в Петербурге прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении ранее работавшего в издании Андрея Захарова. В числе подвергнувшихся обыску — журналистка издания «Ротонда» Ксения Клочкова. Уголовное дело возбуждено в связи с уклонением от обязанностей, возникающих у физических лиц в связи со статусом «иноагент».

«Уголовное дело по иноагентским статьям — не первое, но обыски у бывших коллег мы наблюдаем в первый раз. Поддержка и сил всем», — отреагировал телеграм-канал «Привет, ты иноагент».

После обысков у Клочковой изъяли телефон и ноутбук.

Юлия Навальная получила немецкую «Премию за свободу СМИ», которую присудили ей и её мужу.







21 апреля

Сайт «Репортёров без границ» заблокировали в России. Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что блокировка произошла «из-за недостоверной общественно значимой информации о специальной военной операции».

22 апреля

Москвича Юрия Коховца приговорили к 5 годам принудительных работ по делу о «фейках» за участие в уличном опросе «Радио Свободы». Также ему на 4 года запретили выкладывать посты в интернет.







23 апреля

В редакции канала на YouTube «Прекрасная Россия» в Екатеринбурге прошёл обыск. В тот день журналисты должны были рассказать о своём расследовании «Екатеринбургский спрут», посвящённом деятельности бизнесмена и и экс-члена Общественной палаты России Богдана Новорока. По мнению журналистов, он является бенефициаром махинаций с большим количеством земельных участков в Екатеринбурге и Свердловской области.

На следующий день суд назначил запрет определённых действий модератору канала Евгению Анисимову по делу о клевете.

24 апреля

Стало известно, что на журналистку Анастасию Жвик составили протокол об участии в «нежелательной организации» за публикацию текстов в «Медузе».

25 апреля

Стало известно, что суд в Санкт-Петербурге взыскал 30 тыс. руб. с основательницы издания Sota.Vision Александры Агеевой за публикацию, к которой она не имеет отношения. Материал появился в телеграм-канале Sota, который Агеева не контролирует уже несколько лет.

На заседании суд пришел к выводу о технической невозможности определить, кто именно владеет каналом Sota и модерирует его.

26 апреля

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии. Дома у Минаева прошли обыски.

27 апреля

В Москве на два месяца арестовали продюсера новостей Reuters Константина Габова. Его обвинили в сотрудничестве с командой Алексея Навального, в частности, в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на соответствующем канале на YouTube.

В тот же день стало известно, что в сотрудничестве с Навальным обвинили ещё и Сергея Карелина, сотрудничавшего с Associated Press и Deutsche Welle. Его арестовали в Мурманской области.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — говорится в заявлении агентства.







30 апреля

У матери эмигрировавшей сахалинской журналистки Фины Сафоновой прошёл обыск по делу Марка Купермана (призывы к экстремизму). У женщины изъяли телефон, увидев, что в ответ на чье-то сообщение о смерти Навального она написала: «Знаю. Плачу».

По делу Купермана обыски также были у девяти его коллег из правозащитной организации «За права человека» на Сахалине. Все они проходят по делу в качестве свидетелей.