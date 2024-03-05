Дайджест преследований СМИ: февраль'24

1 февраля суд Казани продлил журналистке татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой содержание в СИЗО до 5 апреля. Напомним, ранее СК предъявил девушке неисполнение обязанностей «иноагента», а именно: недонесение на себя как на «иноагента». Курмашева имеет российское и американское гражданство и живёт в Праге. Весной она прибыла в Россию по семейным делам, обратно из страны её не выпустили.

2 февраля Минюст объявил «иноагентами» тамбовского журналиста Сергея Степанова и директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского.

Степанову вменяется взаимодействие с «иноагентами», участие в деятельности иностранного юридического лица и проживание за пределами России. Козловскому — взаимодействие с иностранными информационными площадками, одна из которых признана в России нежелательной. О какой площадке речь и в чём заключалось взаимодействие, не уточняется.

3 февраля в Москве задержали около 30 журналистов, освещавших акцию движения «Путь домой». Движение состоит из матерей и жён мобилизованных, требующих вернуть солдат с войны.

3 февраля участие в «нежелательной» организации вменили публицисту и редактору журнала «Регион.Эксперт» Вадиму Штепе. Что конкретно стало поводом для составления протокола, неизвестно.

5 февраля журналистку Евгению Альбац оштрафовали за нарушение закона об «иноагентах». Её признали виновной производстве и распространении материалов без соответствующей маркировки.

6 февраля стало известно, что редакция телеграм-канала «Ижевский веник» уехала из Удмуртии после нападения на коллегу — журналиста Александра Скворцова. По словам редакции, автора похитили и избили из-за публикаций о производителе беспилотников. Позже к родственникам двух членов команды пришли люди, которые представились сотрудниками «органов» и осмотрели вещи в комнатах журналистов. Кроме того, на телеграм-канал устроили спам-атаку, а в личные сообщения присылали угрозы.

Сам Скворцов записал видео, в котором назвал заявление редакции фейком. По его словам, он два дня отдыхал с друзьями и никогда не занимался журналистикой.

«Саша, мы тебя всецело понимаем и поддерживаем. Страшно подумать, что ты пережил. Мы покинули город, как тебя и предупреждали. Держись. Мы это так не оставим, добьемся справедливости», — отреагировал «Ижевский веник».

7 февраля появилась информация, что сотрудников одного из московских СМИ, зависящего от мэрии, заставляют участвовать в т.н. «пирамиде»: каждый из них должен привести для голосования в марте по пять москвичей с аккаунтом на мос.ру.

7 февраля Псковский городской суд вынес заочно арестовал на два месяца псковского журналиста Дениса Камалягина, который включен в реестр СМИ-«иноагентов» и в настоящее время находится в розыске. Камалягин обвиняется по части 2 статьи 330.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности») УК РФ.

8 февраля журналистке Марии Пономаренко утвердили приговор в кассационном суде. Она получила шесть лет колонии за «фейки» об армии. Во время пребывания в СИЗО в отношении девуки возбудили ещё одно уголовное дело (по статье о причинении не опасного для здоровья вреда сотруднику колонии), по нему ей может грозить ещё до пяти лет лишения свободы.

8 февраля философский журнал «Логос» снял со своего сайта публикации «иноагентов». Учредителем журнала значится издательский дом ВШЭ.

8 февраля журналистке Александре Гармажаповой утвердили 7 лет колонии заочно по делу о «фейках» об армии России. Сейчас девушка находится за рубежом.

9 февраля стало известно, что американский журналист Эван Гершкович может быть обменян, на этот счёт ведутся переговоры по линии спецслужб. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин.

9 февраля ссылки на тексты Kit перестали открываться в России. Через несколько дней сервис по рассылке писем разблокировали.

12 февраля Пресненский районный суд Москвы оштрафовал журналистов Юлию Латынину, Наталью Синдееву, Матвея Ганапольского за «нарушение порядка деятельности иностранного агента».

12 февраля правозащитную организацию Article 19 объявили нежелательной. Деятельность Article 19 направлена на защиту и содействие свободе выражения мнений и свободе информации во всем мире. Организация получила название в честь статьи из Всеобщей декларации прав человека.

13 февраля главреду издания «Современная Калмыкия» Валерию Бадмаеву утвердили штраф по делу о дискредитации армии.

«Я главный редактор. Вот сейчас готовил номер как раз. И теперь все. То же самое YouTube-канал. Для людей важно читать и слушать мои ресурсы, им нужна независимая информация. Ко мне подходят на улице, спрашивают, когда будет следующий номер», — прокомментировал приговор Бадмаев.

13 февраля афганскую журналистку Кобру Хассани приговорили к двум годам колонии-поселения. Её обвинили в «нелегальном пересечении российской границы». Девушке пришлось бежать из Афганистана в Украину после прихода к власти террористической и запрещённой в России организации «Талибан».

15 февраля суд заочно арестовал редакторку DOXA Марию Меньшикову по статье об «оправдании терроризма». Девушка сейчас находится в Германии.

16 февраля в Петербурге, у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, был задержан фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин, а также журналистка RusNews Элина Козич. В Москве в тот день задержали другую сотудницу RusNews — Юлию Петрову.

16 февраля Минюст объявил «иноагентом» Анну Наринскую — литературного критика, журналистку и куратора выставок. Сейчас она живёт в Германии.

16 февраля Россия объявила в розыск журналистов из Таджикистана Анору Саркорову и Рустами Джони.

17 февраля в Челябинске задержали корреспондентку RusNews Ксению Старикову, которая сняла погром мемориала в честь Алексея Навального.

19 февраля на издательство «ВК-медиа» из Свердловской области составили протокол о «дискредитации» армии. «ВК-медиа» — издательская компания, выпускающая газеты и онлайн-проекты «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Глобус» и «ПроСевероуральск.ру».

19 февраля появилась информация, что Роскомнадзор мог запретить некоторые теги и ограничить доступ к контенту, где они используются.

20 февраля Минюст РФ объявил «Радио Свобода» нежелательной организацией.

21 февраля тираж газеты «Собеседник» с Алексеем Навальным на обложке сняли с продажи в Москве.

«Всё это очень серьёзно и даже немного страшно для нас. Почему изъяли номер, мы не знаем: никаких законов мы не нарушали. По примерным подсчётам на изъятом тираже мы потеряли около 300 тысяч рублей. Эти деньги мы вернуть уже не сможем. За последние два года мы лишились многих источников дохода. У нас практически нет никакой печатной рекламы. Роскомнадзор последовательно блокировал все наши сайты, сегодня (21 февраля) был заблокирован ещё один, уже пятый по счёту, куда мы накануне выложили все материалы о Навальном из газеты», — рассказали в редакции.

24 февраля в Казани задержали двоих журналистов, которые снимали одиночный пикет председателя татарстанского отделения партии отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина.

24 февраля на акции жён мобилизованных в Москве задержали журналистку RusNews Юлию Петрову, корреспондентов SOTAvision Михаила Лебедева и Анну Слива, а также журналистку Лилиан Рубцову.

26 февраля журналистке Анне Слива назначили 60 часов обязательных работ из-за цветов, которые она 17 февраля возложила у «Стены скорби» в Москве.

27 февраля журналиста ГТРК Еврейской автономной области Сергея Корнилевского отправили в СИЗО-1 Биробиджана из-за поста двухгодичной давности на тему мобилизации. Несколькими днями ранее Корнилевского внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга со звездочкой. Это значит, что на него завели дело по одной из террористических статей уголовного кодекса.

28 февраля Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах «иностранных агентов». Размещение «иноагентом» в своем блоге или на своем YouTube-канале, например, рекламной интеграции теперь будет нарушением закона.

29 февраля журналистка Катерина Гордеева объявила, что приостанавливает свой проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета размещать рекламу у «иноагентов».

29 февраля в Москве сотрудники центра «Э» задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Поздне суд признал его виновным по административному делу о «дискредитации» Вооружённых сил РФ и назначил штраф в 30 тыс. руб.

29 февраля сотрудницу SOTAvision Екатерину Аникиевич задержали сотрудники полиции. Девушка освещала одиночный пикет активистки на станции «Фабричная» в городе Раменское.