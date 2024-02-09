Дайджест преследований СМИ: январь'24

5 января якутская газета «Туймаада» объявила о своем закрытии. По словам её издателя и главного редактора Александра Яковлева, Якутская республиканская типография отказалась продлевать договор на выпуск независимого издания. В типографии заявили, что печатать газеты нерентабельно, поскольку выросли цены на комплектующие детали для типографского оборудования. Однако с некоторыми своими контрагентами госучреждение сотрудничество продолжило.

«Издавать газету стало финансово сложнее. Мне не хочется просить субсидию, финансирование у богатых компаний, как многие другие делают, и становиться чьим-то рупором. Поэтому с чувством исполненного журналистского долга, лёгким сердцем, но жалея, принял решение о закрытии газеты», — приводит SakhaDay комментарий Яковлева.

8 января стало известно о закрытии экологического издания «Кедр». Часть команды проекта уже создала новое издание об экологии «Смола».

«"Кедр" закрыт с начала года из-за того, что людям, которые давали нам комментарии, стали поступать угрозы иноагентством, в том числе от небезызвестной "Анны Коробковой". Мы не можем подставлять спикеров», — прокомментировал ситуацию главред Иван Жилин.

О том, как угрожали героям издания, можно прочитать здесь.

8 января Еврокомиссия потребовала от Google и Meta продвигать независимые СМИ в России и Беларуси. В Google в ответ на эти призывы заявили, что «прилагают все усилия, чтобы создавать продукты и обеспечивать соблюдение политики таким образом, чтобы не принимать во внимание политические взгляды».

9 января на Алексея Венедиктова составили протокол за публикации без маркировки «иностранного агента». Какие посты стали причиной для протокола, неизвестно.

9 января появилась информация о том, что суд оштрафовал на 1 млн развлекательный телеканал «Жара» за показ клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner, который вышел в 2020 году. ООО «Жара ТВ» признано виновным в распространении в СМИ информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

В ролике, снятом режиссёром Аланой О’Херлихи в стиле 1990-х гг., девушки в образе рок-звезд едут в Нью-Йорк на концерт на гастрольном автобусе, а затем вместе выступают на сцене.

10 января стало известно, что СК России расследует уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы «Важных историй» Екатерины Фоминой за материал, выложенный в августе 2022 года в YouTube. Дело возбуждено по статье о «фейках» о российской армии.

10 января появилась информация, что Минюст опубликовал домашние адреса и другие данные нескольких «иноагентов». Это уголовное преступление с наказанием до 4 лет лишения свободы для ответственных лиц. Позднее ведомство удалило данные.

12 января журналиста Андрея Серафимова объявили в России в федеральный розыск. Ранее против него возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России (ст. 280.4 УК РФ). Сам Серафимов тогда предположил, что преследование связано с его постами в Telegram на тему мобилизации.

12 января «иноагентами» объявили журнал «Холод» и журналиста Александра Минкина. По мнению Минюста, издание распространяло «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооружённых Сил Российской Федерации, выступало против специальной военной операции на Украине. Принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». А Минкин «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине».

«"Холод" продолжает рассказывать истории, которые могли бы остаться неуслышанными, несмотря на постоянное давление. Помогать нашему изданию безопасно и законно, несмотря на внесение "Холода" в реестр "иноагентов"», — отреагировало издание.

15 января журналистку Евгению Балтатарову не выпустили из Казахстана в Париж, несмотря на французскую визу. В Казахстане же ей грозит депортация в РФ на фоне уголовного дела о «фейках» об армии. На следующий день она всё-таки смогла уехать.

15 января в Махачкале силовики задержали пикетчика, вышедшего в поддержку главного редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Напомним, в сентябре 2023 года журналиста приговорили к 17 годам лишения свободы с отбытием первых 7 лет в тюрьме по делу об участии в деятельности экстремистской и террористической организаций и финансировании терроризма.

17 января заблокировали телеграм-канал издания RusNews, активно освещавшего протесты в Башкортостане. Редакция RusNews потребовала от руководства Telegram разблокировать канал издания. Позднее канал был разблокирован.

18 января в Волгограде у корреспондента «Кавказского узла» Вячеслава Ященко провели обыск в рамках дела о военных «фейках» против экс-координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина.

«В 05.56 пришли с обыском. В постановлении Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Волгоградской области об обыске говорилось, что я — свидетель, а обыск связан с уголовным делом от 25 апреля 2020 года в отношении волгоградского активиста Евгения Кочегина о фейках про армию», — рассказал Ященко «Кавказскому узлу».

Через неделю неизвестные попытались вломиться в квартиру журналиста.

19 января Минюст объявил «иноагентом» шеф-редактора издания «Вёрстка» Лолу Тагаеву и исключил из реестра некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь» в связи с его ликвидацией.

22 января Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора о лишении старейшего в республике ИА «Хакасия» лицензии СМИ.

На заседании представитель Роскомнадзора заявила, что издание в своих публикациях не указало, что «Легион «Свобода России» является террористической организацией и запрещено на территории РФ, а также не промаркировало лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского, который внесён в реестр «иноагентов» в марте 2023 года.

Адвокат Владимир Дворяк, представлявший интересы агентства, ответил, что в публикациях издания, наоборот, «критиковалась деятельность» легиона и «иностранного агента». В письменном возражении редакция также сообщила, что поддерживает «спецоперацию» и действующую власть.

22 января появилась информация, что научная журналистка Ася Казанцева уехала из России после отмены ее лекций и публикации депутатом Госдумы Андреем Луговым ее домашнего адреса. Информация сопровождалась подписью: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».

23 января стало известно, что «Медиазону» оштрафовали из-за запроса в Верховный суд без «иноагентской» маркировки. Ранее издание дважды штрафовали по той же статье на 300 тыс. из-за отсутствия маркировки в публикациях и постах в Telegram.

23 января Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ. С декабря 2022 года ведомство выписало около сотни административных протоколов телеканалах и онлайн-кинотеатрам. Общая сумма штрафов превысила 50 млн руб.

23 января YouTube заблокировал канал The Insider Live за «спам и скам».

24 января на главного редактора «Довода» Илью Косыгина составили сразу два протокола по статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» из-за распространения материалов «Довода» без маркировки.

«Поскольку я являюсь иноагентом и изначально не планировал соблюдать иноагентское законодательство, думаю, заведение административных дел было очевидно так же, как неизбежно возбуждение уголовного дела. В любом случае, на мою деятельность ни административные, ни уголовные дела не повлияют, так как я нахожусь заграницей», — рассказал Косыгин.

25 января Генпрокуратура объявила издание Doxa «нежелательной организацией». Генпрокуратура вынесла это решение после обращения комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств Госдумы.

В телеграм-канале комиссии заявили, что Doxa причастна «к обучению диверсионной деятельности на территории России». Такой вывод сделан из-за материалов о том, как поджигать военкоматы, и призывов к российским военным в Украине сдаваться в плен.

25 января стало известно, что сервис Cloudpayments, через который издание It’s My City много лет собирало пожертвования, отключит медиа от обслуживания в одностороннем порядке и без объяснения причин.

«Это плохо, потому что у нас довольно много регулярных донатов было оформлено именно через этот сервис. Заменить его каким-то прямым аналогом, скорее всего, не получится, потому что в целом такие сервисы сейчас отказываются работать с заблокированными сайтами и независимыми СМИ», — заявил главный редактор издания Дмитрий Колезев.

25 января в Екатеринбурге силовики провели обыск у главреда «Точки Ньюс» Дмитрия Фоминцева. Обыски прошли также в офисе редакции. Технику правоохранители изымать не стали и оставили под ответственное хранение.

«Этот день я не забуду никогда! Сегодня при выходе из подъезда Иродушку вашего ждала газель с силовиками! Заботливо уложили меня мордой в снег, ноги подогни, ноги разогни, шапки на лицо! Заботливо подняли и надели наручники)))) Дальше машина, обыск в офисе с понятыми, потом кабинет следователя!», — рассказал Фоминцев.

Журналист является свидетелем по делу «об оскорблении чувств верующих» в связи с постами в его канале про митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга.

25 января в RusNews заявили, что сотрудница издания Мария Пономаренко не выходит на связь с середины декабря 2023 года. Напомним, против Пономаренко возбудили новое дело из-за якобы нападения на сотрудников ФСИН, в том числе на начальника отдела безопасности. Журналистке предъявили обвинение по ч.2 ст. 321 УК РФ (нанесение неопасного для здоровья вреда).

25 января стало известно, что в России впервые оштрафовали за комментарий «нежелательному» СМИ. Суд взыскал 5 тыс. руб. с бурятской активистки Надежды Низовкиной, которая дала комментарий телеканалу «Дождь».

26 января появилась информация, что журналиста Юрия Дудя проверили на «фейки» из-за несуществующего интервью. В ТАСС сообщили, что поводом для проверки журналиста стало его интервью с мультипликатором, автором сериала Mr. Freeman Павлом Мунтяном. Однако Дудь не брал у него интервью, а всего лишь использовал фрагмент из клипа «Мир!! Вашему!! Дому!!» авторства Мунтяна в своем интервью с рэпером Лигалайзом.

26 января стало известно, что Роскомнадзор потребовал удалить подкаст «Привет, ты иноагент» с площадки Apple Podcasts.

«Мы этого делать, конечно же, не будем. Apple Podcasts — одна из ключевых площадок, где вы нас слушаете. Эти требования — ни что иное как акт военной цензуры, и мы очень надеемся, что платформа не будет в таком участвовать», — заявили авторы подкаста.

26 января суд в Москве продлил срок содержания под стражей американскому журналисту Эвану Гершковичу.

26 января Минюст объявил «иноагентом» журналиста Максима Трудолюбова и медиапроект «Вот так». По мнению ведомства, Трудолюбов сотрудничал с «нежелательными организациями», распространял фейки о ВС РФ и распространял материалы «иностранных агентов», а также проживает за пределами России. Портал «Вот так» распространял фейки о властях РФ, материалы «иноагентов», занимал антивоенную позицию и имеет в качестве учредителя иностранную медиакорпорацию.

27 января появилась информация, что на корреспондентку «Известий» Наталию Графчикову напали на мероприятии блогера Инны Тлиашиновой, куда она приехала снимать специальный репортаж. По словам Графчиковой, помощники блогера потребовали, чтобы съёмочная группа ушла, затем к ней подошли охранники. Девушку повалили на пол и стали бить. Ещё двое человек напали на оператора. После этого журналистку «выкинули» за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флешку.

29 января стало известно, что читатели «Вечерних Ведомостей» помогли изданию погасить штрафы за «дискредитацию» ВС РФ. Всего медиа собрало больше 550 тыс. руб. Часть денег перечислили на краудфандинговый счёт редакции, другую получили на аукционе проекта «Пространство Политика».

30 января ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) опубликовал решение по делу о смерти дагестанских журналистов Хаджимурада Камалова и Ахмеднаби Ахмеднабиева, которые были убиты в Дагестане в 2011 и 2013 годах соответственно. Суд признал, что в этих делах Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает право на жизнь.

Расследование убийства Камалова шло около 10 лет. Только в 2022 году суд признал виновными в убийстве бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, которого следователи посчитали заказчиком убийства, и трех исполнителей. Обвиняемые были приговорены к срокам от 16 до 24 лет.

Убийство Ахмеднабиева не расследовано до сих пор. Чтобы добиться справедливости сын Ахмеднаби Ахмеднабиева Мутаэлум Ахмеднабиев и дядя Хаджимурада Камалова Али Камалов подали жалобы в ЕСПЧ, которые в 2021 году были объединены в одну. Суд постановил, что Россия должна выплатить родственникам погибших суммарно 46 тыс. евро.

31 января суд признал «законной» блокировку сайта Deutsche Welle (DW). Роскомнадзор заблокировал сайт Deutsche Welle 4 марта 2022 года, а 28 марта DW внесли в реестр СМИ-«иноагентов».