Дайджест преследований СМИ: июль’24

1 июля

Главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина оштрафовали на 330 тыс. за непредоставление отчёта в Минюст. Журналист не планирует оплачивать штраф или обжаловать решение суда. Он уехал из России в марте 2022 года.

Прокурор попросил заочно назначить 14 лет колонии украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.

2 июля

Суд отклонил иск «Вечерних ведомостей» относительно предупреждения прокуратуры, постановив, что предупреждение имеет профилактический характер и не ущемляет права редакции.

Ранее прокуратура вынесла изданию предупреждение из-за штрафов за «дискредитацию армии», при этом, что именно усмотрело ведомство, в документе не уточнялось. После второго предупреждения СМИ могут закрыть.

Justice for Journalists Foundation опубликовал доклад «Атаки на медиаработников в России в 2021-2023 годах». Согласно исследованию, на момент выпуска текста, 51 медиаработник уже отбывает срок или ожидает приговора под стражей. Кроме того, в российских тюрьмах находится как минимум 13 гражданских журналистов из Крыма.

2022 год стал рекордным по количеству зафиксированных случаев преследования представителей СМИ с помощью репрессивных законов. Чаще всего медиаработников преследовали за распространение «фейков» об армии и «дискредитацию», участие в незаконных общественных собраниях и нарушение порядка деятельности «иностранного агента».

Продолжают подвергаться преследованиям журналисты, и уехав за границу. Так, о слежке и преследованиях сообщили Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Галина Тимченко, Евгений Эрлих, Евгений Павлов, Мария Епифанова. Помимо этого были зафиксированы случаи отравления в отношении Елены Костюченко и Ирины Баблоян.

3 июля

Суд объявил журналиста Александра Невзорова и его жену «экстремистским объединением». Всё их имущество в России будет обращено в доход государства.

Против основателя и шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова составили протокол об участии в «нежелательной» организации. Напомним, Генпрокуратура объявила The Insider «нежелательной» организацией летом 2022 года.

4 июля

Суд оштрафовал телеведущего Михаила Шаца на 30 тыс. руб. «за нарушение порядка деятельности иностранного агента».

«21 декабря 2023 года в 00.01 на YouTube Шац распространил информацию без указания на то, что этот материал произведен/ распространен/ направлен иноагентом. Такими действиями Шац нарушил права и свободы людей на получение достоверной информации», — говорится в пресс-релизе суда.

5 июля

Минюст внёс в реестр «иноагентов» журналистов Сергея Ежова и Олесю Герасименко.

Журналиста Владимира Роменского оштрафовали по статье об участии в нежелательной организации из-за прямого эфира на ютуб-канале The Insider Live.

9 июля

Суд утвердил заочный арест журналисту Дмитрию Колезеву по делу о военных «фейках».

10 июля

Телеведущую Татьяну Лазареву требуют заочно арестовать по делу об оправдании терроризма. Напомним, в мае на Лазареву возбудили дело из-за слов об атаках беспилотников на российские регионы. В июне стало известно, что журналистку объявили в розыск.

The Moscow Times объявили «нежелательной организацией».

11 июля

ЕСПЧ признал незаконными обыски у Светланы Прокопьевой и Дениса Камалягина. Обоим журналистам назначена компенсация в размере 7,5 тыс. евро.

В тот же день ЕСПЧ опубликовал постановления, в котором признал нарушение прав журналистов, задержанных при освещении акций протестов в Хабаровске в 2020 году.

«Тогда правоохранительные органы активно использовали «карусельные» задержания: стоило журналисту появиться на акции для её освещения, так он тут же оказывался в отделе полиции. При этом во внимание не принималось, что у многих корреспондентов были и пресс-карты, и редакционные задания на освещение митингов», — напоминает Центр защиты прав СМИ.

Экс-главреда муниципальной газеты батайской газеты «Вперед» Елену Пивоварову приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в завышении тиража. По версии следствия, женщина завышала тиражи газеты для увеличения субсидий. Сама она рассказала, что незначительную часть тиража бесплатно раздавала в виде рекламы потенциальным подписчикам.

По версии журналистского сообщества, Пивоварову уволили за то, что газета, принадлежащая мэрии, критиковала власть

15 июля

Издание The Bell ввело платную подписку на почтовые рассылки, чтобы «оставаться финансово независимым и сохранять непредвзятую позицию». Все выпуски без ограничений будут доступны за 990 руб. в месяц. Бесплатно можно прочитать пять писем ежемесячно.

Ведущего The Insider Live и шеф-редактора отдела новостей The Insider Тимура Олевского оштрафовали по статье об участии в «нежелательной организации». В основу протокола легла следующая запись их эфира: «Привет всем, я шеф-редактор ньюсрума издания The Insider».

Журналистку Машу Гессен заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о «фейках» о ВС РФ. Её также запретили в течение 4 лет администрировать интернет-ресурсы. Сейчас девушка живет и работает в США, куда переехала ещё в 2013 году.

16 июля

Стало известно, что матери активистки и журналистки Олеси Кривцовой назначили штраф в 9 тыс. руб. Кривцова связывает это с тем, что она, находясь под домашним арестом, сняла в марте 2023 года браслет ФСИН.

«Ещё раз: штраф пришел моей маме, это абсолютно незаконно, учитывая что по гражданке она не несет ответственности за меня. Заблокировали карты, лишили паспорта, поняли что я не очень платежеспособная. Списали с мамы», — написала девушка.

17 июля

Андрея Захарова объявили в России в розыск. Поводом для уголовного преследования журналиста стали два его поста в телеграме с анонсом стрима «Прослушка» на ютуб-канале The Insider Live.

Сервис подписки на контент Boosty заблокировал сбор донатов изданию о культуре и науке «Дискурс». Сделать это потребовал Роскомнадзор. Причину блокировки платформа не объяснила, сославшись на «конфиденциальность» требований ведомства.

«Блокировки не остановят самиздат. Мы остаемся с вами и вместе продолжим честно рассказывать о важном, усиливать независимые голоса и публиковать свободное искусство», — написала команда издания.

МВД объявило в розыск главного редактора и владельца уральского издания «Точка Ньюс» Дмитрия Фоминцева. В январе журналист рассказал об обыске в редакции по уголовному делу об оскорблении чувств верующих.

«Этот день я не забуду никогда! Сегодня при выходе из подъезда Иродушку вашего ждала газель с силовиками! Заботливо уложили меня мордой в снег, ноги подогни, ноги разогни, шапки на лицо! Заботливо подняли и надели наручники. Дальше машина, обыск в офисе с понятыми, потом кабинет следователя!», — писал Фоминцев.

18 июля

На ведущую The Insider Марфу Смирнову составили протокол об участии в «нежелательной» организации.

МВД объявило в розыск псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. Напомним, в сентябре 2023 года её заочно оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за опубликованного в «Север.Реалиях» интервью с историком и политическим философом Василием Жариковым.

19 июля

Екатеринбургское медиа It’s My City лишили лицензии СМИ за освещение антивоенных протестов.

«Роскомнадзор в марте 2022 года заблокировал наш сайт за освещение антивоенных протестов. И все эти два с лишним года, по мнению ведомства, на сайте ничего не выходило (расскажите им кто-нибудь про VPN). То есть, в Роскомнадзоре считают, что все эти два года мы не работаем и это формальный повод отозвать лицензию», — пояснили в редакции.

Теперь журналисты не смогут отправлять запросы и посещать официальные мероприятия, где требуется аккредитация.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Обвинение просило для него более длительный срок — 18 лет лишения свободы.

Юрлицо псковской журналистки Людмилы Савицкой оштрафовали на 300 тыс. руб. по статье о непредоставлении отчета о деятельности «иноагента».

20 июля

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал к внесудебной расправе над журналистом «Агентства» Андреем Затирко и сотрудникам других независимых российских изданий, уехавшим из страны.

22 июля

Суд заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера. Гяммер занимал должность координатора штаба Алексея Навального в Краснодаре (штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России). Его обвиняют в организации экстремистского сообщества, создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, массовых беспорядков, «дискредитации» российских войск, реабилитации нацизма и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Следственные действия прошли в редакции газеты «Новости Режа», а также дома у главного редактора издания Ольги Романчевой по делу о клевете на прокурора.

Журналистку Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Журналист Кирилл Кривошеев получил предупреждение от Минюста. Ему вменили репост «Холода» в личном телеграм-канале без указания на то, что издание — «иноагент». Аналогичные письма ранее получили адвокат Виктор Дроздов — из-за репоста The Moscow Times и юрист Роман Мельниченко — из-за репоста SOTAvision.

23 июля

Писателя Михаила Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам колонии за пост про Бучу.

Журналистке RusNews Ольге Комлевой продлили арест до 3 ноября. Её обвиняют по статье о «фейках» о ВС РФ и в участии в «экстремистском сообществе».

25 июля

Кассация оставила приговор без изменений редактору «Нового фокуса» Михаилу Афанасьеву. Ранее его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы (и запретили заниматься журналистской деятельностью в течение 2,5 лет после отбытия наказания) из-за «фейков» о действиях российской армии.

Суд прекратил дело Татьяны Вольтской по поводу отсутствия пометки «иноагента». В протоколе был указан неверный адрес регистрации журналистки, из-за чего суд признал протокол недопустимым доказательством и прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения. В случае, если бы было принято постановление о назначении штрафа, это могло бы быть поводом для привлечения журналистки к уголовной ответственности, пояснили в Центре защиты прав СМИ.

«Очень приятная «победа», сейчас мы такие дела считаем выигрышными. Это в очередной раз показывает, что нужно продолжать делать нашу работу и выполнять ее качественно. Иногда нам кажется, что все дела по ст.19.34 однотипные и результат всегда будет одинаковый. Но нужно продолжать относиться к ним индивидуально, пытаясь найти, за что мы можем зацепиться, чтобы противостоять системе», — прокомментировали юристы центра.

26 июля

Минюст включил немецкое издание «BILD на русском» в реестр «иноагентов».

28 июля

МВД объявило в розыск журналиста и общественного деятеля из Северной Осетии Руслана Тотрова. Ранее его внесли в список Росфинмониторинга как причастного к преступлению экстремистской направленности. В чём конкретно обвиняют Тотрова, неизвестно.

30 июля

Журналистку «Медузы» Светлану Рейтер и главреда сайта о спецслужбах Agentura.ru Андрея Солдатова оштрафовали на 5 тыс. руб. каждого по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (речь идёт о «Медузе»).

На журналистку Олесю Шмагун составили протокол по статье о непредоставлении отчета «иноагента».