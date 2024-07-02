Дайджест преследований СМИ: июнь 2024

1 июня

На редактора «Довода» Кирилла Ишутина составили новый протокол из-за отсутствия «иноагентской» маркировки.

4 июня

На главреда Agentura.ru Андрея Солдатова завели административное дело о «нежелательной» организации, по предположению самого журналиста, из‑за комментария «нежелательной» «Медузе».

7 июня

Журналисту Михаилу Фельдману утвердили приговор в два года колонии по делу о «дискредитации» армии. Помимо лишения свободы ему на два года запретили администрировать сайты.

«Опубликованная мной информация основана на фотофактах и видеоматериалах, свидетельствах очевидцев и участниках событий, — заявил Фельдман в своем последнем слове. — Никто до сих пор внятно и аргументированно эту информацию не опроверг. <...> Что касается моих оценочных суждений, это также реакция на события, связанные с так называемой СВО. Это мое мнение, которое я имею права выражать, согласно Конституции.

На редакторку «Важных историй» Алесю Мароховскую составили протоколы по статье о непредоставлении «иноагентских» отчётов.

8 июня

Редакцию крымскотатарской газеты «Къырым» оштрафовали на 300 тыс. руб. за «дискредитацию» армии.

10 июня

Заподозренного в оскорблении чувств верующих екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева задерживал «православный спецназ» — подразделение «Вихрь», занимающееся охраной храмов и религиозных сооружений. Адвокат Фоминцева Наталья Волкова рассказала, что следственные мероприятия, в том числе обыск в редакции «Точка Ньюс», проводились без необходимого по закону ходатайства следователя.

Напомним, в январе этого года Фоминцева задержали по уголовному делу об оскорблении чувств верующих из-за постов о екатеринбургском митрополите в канале «Иродъ Уральский».

Один из проектов Avtozak LIVE подвёргся военной цензуре. Заблокированный «Неуказанным госорганом» сайт собирает информацию о тех, кого российские власти преследуют из-за «спецоперации» на территории Украины.

11 июня

Силовики изъяли технику из редакции мурманского СМИ «Арктический обозреватель», которое подозревают в сборе сведений, составляющих «государственную тайну».

Красноярскую журналистку Евгению Шелковникову обвинили в применении насилия к военкому и приговорили в трём годам принудительных работ.

22 сентября 2022 года в холле одного из военкоматов съёмочная группа NGS24.RU записывала комментарии посетителей комиссариата. В какой-то момент зал вышел человек в камуфляже (позже выяснилось, что это был военный комиссар) и потребовал, чтобы журналистка прошла с ним за турникет.

«Он не просто пригласил, а начал хватать меня за руки и тащить на закрытую часть военкомата. Я очень испугалась, — рассказывала Шелковникова. — Я кое-как вырвалась, достала телефон и включила камеру, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Этот мужчина по-хамски начал бить меня по рукам, ударил несколько раз и выбил телефон из рук, потом позвал на подмогу сотрудников».

Офицер потребовал заблокировать двери холла, чтобы не выпускать журналистку, вызвал полицию и Росгвардию и написал заявление на Шелковникову, обвинив её в нападении и причинении физической боли. После его версию произошедшего подтвердили все подчиненные сотрудники. В защиту журналистки выступил единственный независимый свидетель — посетитель комиссариата. Помимо этого журналистка предоставила в суд зафиксированные побои (она получила несколько гематом), подтверждённые судебно-медицинской экспертизой. Однако суд эти факты проигнорировал.

12 июня

Российское МИД отозвало аккредитацию у московской корреспондентки австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в рамках ответных мер «в связи с дискриминацией российских журналистов в Австрии».

13 июня

Главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова вызвали в полицию, где на него составили протокол по статье о «неуважении к власти». Ему может грозить штраф от 30 до 100 тыс. руб. Поводом стал пост в личном телеграм-канале Постникова, опубликованный 12 декабря 2023 года.

Позднее стало известно, что его не будут судить из-за истечения срока давности: в полиции из-за дефицита кадров не успели провести лингвистическую экспертизу и передать материалы дела в суд.

14 июня

Журналистов Андрея Захарова, Регину Гималову, Регину Хисамову и Артура Асафьева оштрафовали по статье о непредоставлении «иноагентской» отчётности.

Журналиста Станислава Кучера внесли в список «иноагентов».

15 июня

Умерла бывшая журналистка «Вечерней Казани» Марина Юдкевич. Она болела раком.

В сентябре 2022 года в доме Юдкевич прошёл обыск как у свидетеля по делу об «оправдании терроризма». Тогда у журналистки изъяли загранпаспорт, который был ей необходим для поездки на лечение в Израиль. В конечном итоге Юдкевич доехала до Израиля, где и скончалась.

17 июня

МВД объявило в розыск главреда «Важных историй» Романа Анина и бывшую журналистку издания Екатерину Фомину. На Фомину заведено дело о «фейках», в чём обвиняют Анина, пока неизвестно.

18 июня

У журналиста издания SotaVision Артёма Кригера прошёл обыск. По какому делу, неизвестно.

Журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву оставили в СИЗО. Она находится в заключении уже 8 месяцев.

Стало известно, что накануне прилета в Якутск президента Владимира Путина правоохранители задержали местного журналиста, автора медиапроекта «Честная Якутия» Петра Шепелова. Его коллеги связали задержание с желанием «нейтрализовать» журналиста на время визита главы государства.

19 июня

Журналистку Фариду Курбангалееву внесли в список «террористов и экстремистов» и объявили в розыск. Причина этого пока неизвестна.

Телеведущую Татьяну Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов.

Издательницу «Медузы» Галину Тимченко оштрафовали на 14 тыс. руб. за участие в «нежелательной» организации.

20 июня

Якутского журналиста Петра Шепелева оштрафовали на 10 тыс. за освещение митинга против мигрантов.

Журналист Дмитрий Колезев обжаловал заочный арест по делу о «фейках» про ВС России. Ранее следствие попросило Басманный суд заочно арестовать его по уголовной статье о «дискредитации» армии.

21 июня

Журналистку Анну Зуеву оштрафовали в Улан-Удэ на 10 тыс. руб. из-за того, что являясь участницей объявленного «иноагентом» движения «Мягкая сила», она опубликовала на своем ютуб-канале видео без соответствующей маркировки.

В России заблокировали сайт магазина «Новой газеты».

На журналиста Александра Минкина составили протокол по «иноагентстской» статье. В чём именно состоит его «правонарушение», пока не известно.

24 июня

Журналистку Антонину Фаворскую оставили в СИЗО: Мосгорсуд рассмотрел её апелляцию на продление ареста по делу о сотрудничестве с экстремистской организацией.

Журналист Алексей Пивоваров оштрафован за нарушение правил деятельности «иноагента» на 30 тыс. руб. из-за отсутствия соответствующей плашки в соцсетях.

25 июня

В отношении журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело по «иноагентской» статье из-за отсутствия соответствующей маркировки.

Журналистам Константину Габову и Сергею Карелину продлили содержание под стражей до конца сентября. Оба журналиста обвиняются в участии в «экстремистском сообществе».

Кинокритика Антона Долина оштрафовали на 5 тыс. руб. из-за некролога Александру Ширвиндту. Долин планирует обжаловать решение.

Афганская журналистка Кобра Хассани улетела в Афганистан. Она бежала из Афганистана в 2021 году, когда в стране к власти пришли талибы (напомним, «Талибан» объявлен в России террористической организацией). Сначала девушка оказалась в Таджикистане, потом на территории Украины, затем её вместо Польши отвезли в Россию. В мае 2022 года Хассани вновь попыталась выехать в ЕС, но была задержана вместе с другими беженцами из Афганистана за незаконное пересечение границы. Российский суд тогда не стал отправлять её в Афганистан, однако миграционная служба РФ не предоставила девушке убежище.

«Она изначально не приехала в Россию, чтобы просить убежища, у неё не было такой задачи. Хассани хотела просто проехать транзитом, чтобы добраться до Европы, поэтому, вероятно, такое к ней отношение», — предположила член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва.

По словам юристов, у Хассани, вероятно, больше не было сил оставаться в России и она не видела для себя других вариантов, кроме как вернуться в Афганистан.

Сообщалось, что в аэропорту девушку встретил отец.

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В России заблокировали 81 иностранное издание, включая крупнейшие европейские СМИ, в ответ на блокировку в ЕС «Известий» и «Российской газеты». В их числе — Der Spiegel, France-Presse, Politico, El Mundo, La Repubblica и другие всемирно известные европейские издания.

26 июня

Основателя «Полит.Ру» Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тыс. руб. по статье о «дискредитации» армии.

Свердловском областном суде начали рассматривать по существу уголовное дело Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Процесс проходил в закрытом режиме. Свердловский областной суд продолжит рассмотрение дела журналиста 13 августа.

Московский метрополитен подал иск к главреду «Холода» Таисии Бекбулатовой из‑за статьи о забастовке сотрудников метро.

Бывшую ведущую новостей «России‑1» Фариду Курбангалееву потребовали заочно арестовать по делу об оправдании терроризма.

27 июня

Сотрудничающего с The Insider журналиста Владимира Роменского и автора «Медузы» Асю Зольникову признали виновными по статье об участии в «нежелательной» организации. Роменского оштрафовали на 7,5 тыс. руб., а Зольникову — на 12 тыс. руб..

На журналиста Thе Insider Тимура Олевского составили протокол об участии в «нежелательной организации».

28 июня

Суд апелляционной инстанции признал срочный обыск в квартире журналиста «Кавказского узла» Вячеслава Ященко из Волгограда признали законным.

Журналистов Фариду Курбангалееву и Александра Шуршева внесли в список «иноагентов».