Дайджест преследований СМИ: март'24

1 марта

Выпускницу журфака СПбГУ Валерию Мещерякову, которая летом 2023 года развернула плакат в поддержку избитой журналистки Елены Милашиной, оштрафовали на 20 тыс. руб. по статье об организации несогласованного мероприятия.

«Рапорт о совершении правонарушения был составлен 29 февраля. Срок давности по таким делам — год, так что это законно. Почему они решили задержать её именно сейчас — мы никогда не узнаем», — рассказал адвокат девушки.

Журналиста Михаила Лебедева оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о незаконном ношении формы журналиста на акции против мобилизации 24 февраля.

Гособвинение запросило журналисту RusNews Роману Иванову 8 лет колонии общего режима. Иванова обвиняют в «фейках» об армии России за посты в соцсетях.

В день похорон политика Алексея Навального с ростовского ларька убрали газету «Собеседник», на обложке которой был изображён политик. Через несколько дней газета вышла с репортажем про похороны.

Также в этот день задерживали журналиста Василия Полонского, который весь день вёл репортаж с похорон Навального.

2 марта

Алексей Пивоваров объявил о выходе из проекта «Редакция» в телеграм-канале. Причиной послужило подписание Президентом РФ в конце февраля закона о запрете рекламы у «иностранных агентов».

«Несмотря на то, что «Редакция» находится в России, работает вбелую и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьёт намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», — написал Пивоваров.

Также журналист заявил, что ему придётся уволить большую часть команды, потому что ему нечем будет платить сотрудникам зарплату.

Позднее канал «Редакции» в Telegram переименовали в «Контекст».

4 марта

Кубанский госканал «Кубань 24» вырезал из сюжета о послании Путина слова коммуниста про нагрузку на учителей. По мнению коммунист Романа Поливоды майские указы, по которым должны были поднять зарплаты учителям, выполнили за счёт дополнительной нагрузки на педагогов.

5 марта

Кузбасскому журналисту Андрею Новашову утвердили в кассации восемь месяцев обязательных работ по делу о военных «фейках» из-за постов во «ВКонтакте».

Гражданского журналиста «Крымской солидарности» Рустема Османова, задержанного после обыска, отправили в СИЗО до 4 мая по делу о террористической организации.

6 марта

«Репортёры без границ» запустили спутниковый теле- и радиопакет «Свобода». Руководитель проекта «Свобода» считает, что спутниковый сигнал будет непросто заглушить какому-либо правительству. В пакет входят «Эхо», «Радио Сахаров», «Настоящее время», «Еврорадио», молдавский телеканал ТВ8, берлинская телекомпания «Ост/Вест 24», а также объединённые каналы с участием «Важных историй», «Холода», «Новой газеты Европа», Ирины Шихман и других.

Катерина Гордеева объявила о возвращении к работе над своим YouTube-каналом «Скажи Гордеевой». Ранее она приостановила проект из-за закона о запрете размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов».

Команда Гордеевой рассказала, что после заявления о приостановке деятельности зрители предложили множество способов, как продолжить работу без рекламы, в том числе материальную поддержку и «свои профессиональные навыки и готовность работать с нами за идею».

«Да, мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением. Мы попробуем выстоять. Правда, как минимум, на первых порах нам будет действительно нужна ваша помощь. Мы никогда не просили у вас деньги и всегда были уверены в том, что сумеем зарабатывать самостоятельно. А от вас хватит любви и внимания. Разумеется, сейчас мы думаем, как экономически переформироваться в новых обстоятельствах», — говорится в сообщении журналистов.

Приговоренная к 5 годам колонии журналистка Александра Баязитова подготовила исковое заявление к ФСИН из-за нарушения условий её содержания под стражей. Баязитова находится в СИЗО №5 Пермского края, где может говорить с адвокатом только через стеклянную перегородку или по телефону, а её исковое заявление проверяется цензорами перед передачей защитнику. Кроме того, у Баязитовой отобрали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, по которым она готовилась к заседаниям.

Баязитову осудили по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, она и двое администраторов телеграм-канала «Адские бабки» требовали от потерпевшего 1,2 миллиона руб.

Подмосковного журналиста Романа Иванова приговорили к семи годам колонии из-за «фейках» о российской армии. На последнем заседании Иванов почувствовал себя плохо, из-за чего в здание суда пришлось вызывать «скорую». Кроме того, тогда стало известно, что эксперты, исследовавшие посты Иванова, не были аттестованными, поэтому не имели права проводить экспертизу.

7 марта

Стало известно, что МВД объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря. С чем именно это связано, неизвестно. Кушнарь сотрудничал с «Радио Свобода», развивал независимое издание «Амурбург». Также он ведёт новостной канал Newsader. В 2022 году его внесли в реестр «иноагентов».

Главреда «Свободных новостей» Елену Иванову и учредителя СМИ ООО «Издательский дом «Энергия» оштрафовали из-за упоминания Нобелевского лауреата Муратова без пометки «иноагента». Когда редакция заметила, что пометка отсутствует, её добавили.

8 марта

Против журналистки Марии Волох возбудили административное дело об «экстремистской символике» из-за радужного и бело-сине-белого флагов.

«Про бсб я им объяснила, что до 2007 года это был флаг Великого Новгорода и что я без понятия, почему его приватизировал «Легион Свобода России». А про ЛГБТ вот мой ответ», — написала девушка.

Журналистка ответила сотруднику полиции, что выкладывала фотографию с ЛГБТ-флагом ещё до объявления организации экстремистской.

9 марта

Журналиста RusNews заблокировали в телеграм-канале губернатора Ярославской области после вопроса о бездействии властей. Ранее жители в Ярославле пожаловались на то, что коммунальные службы города перестали вывозить мусор.

11 марта

Стало известно, что «Медуза» сообщила, что в феврале и марте на неё провели «беспрецедентную по интенсивности» атаку на инфраструктуру издания. Это началось одновременно со смертью Алексея Навального. В частности, было заблокировано «зеркало» издания, помимо этого злоумышленники пытались положить сайт, разрушить краудфандинг и взломать журналистов «Медузы», а также атаковали почти все платформы издания.

12 марта

Появилась информация о том, что Минюст исключил из реестра «иноагентов» самарскую журналистку Юлию Апухтину. Официально никаких объяснений и подтверждений Апухтина на тот момент не получила.

Напомним, девушка сотрудничала с «Проектом». Её объявили «иноагентом» летом 2021 года (хотя она прекратила сотрудничать с изданием за несколько месяцев до). После этого журналистке пришлось уйти с поста главного редактора издания «Другой город» и фактически перестать заниматься журналистикой.

Петербургского фотографа Александра Данилова, который ранее снимал акции «Партии мёртвых», возили на допрос по делу издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Позднее суд приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии по статье о фейках о российской армии.

13 марта

Кузбасский журналист Андрей Новашов вышел из полиции после задержания и обысков. В марте 2023 года Рудничный районный суд Прокопьевска приговорил Новашова к 8 месяцам обязательных работ за «фейки» про ВС РФ. Уголовное дело возбудили ещё весной 2022 года: журналисту вменили репост чужой статьи о Мариуполе и несколько публикаций во «ВКонтакте».

Суд также запретил Андрею год заниматься публицистической деятельностью. Чтобы исполнить решение суда о принудительных работах, Новашов устроился кочегаром.

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы журналиста и писателя Михаила Зыгаря об исключении из реестра «иностранных агентов». Кроме того, против него возбудили уголовное дело за фейки о российских военных.

В тот же день на журналисток Катерину Гордееву и Соню Гройсман составили протоколы по статье об отсутствии маркировки «иностранного агента».

На телеканал Vostok TV составили протокол по статье о демонстрации ЛГБТ-отношений, связанный с нарушением правил возрастной маркировки.

14 марта

К родителям журналиста из Приморского края Дениса Рузавина приходили силовики. Сотрудники не пояснили цели визита и не предоставили никаких документов. Журналист связывает давление с предстоящей акцией «Полдень против Путина», своим прошлым участием в наблюдении за выборами и журналистской деятельностью.

15 марта

Главный редактор «Протокола» Матвей Курдюков и редактор корреспондентского пункта «Протокол. Самара» Сергей Подсытник заявили о слежке в Германии. Журналисты считают, что преследование связано с их расследованием о производстве иранских дронов «Шахед» студентами в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Они дважды обратились в местную полицию, однако силовики приняли их обращение только после нападения в Литве на политика Леонида Волкова.

В этот день «иноагентами» объвили колумнистов The Insider Марианну Беленькую и Игоря Липсица, а также редактора издания «Довод» Кирилла Ишутина. Также из реестра исключили бывшего главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова и блогера Николая Соболева.

17 марта

Корреспондента «Фонтанки» задержали у участка № 2182 в Петербурге. Ещё до того, как журналист зашел в помещение, глава УИК заявил полицейским, что он ругается матом и пристает к окружающим, «нарушая избирательное право других граждан».

18 марта

Корреспондентку SOTAvision Антонину Фаворскую на 10 суток арестовали после посещения могилы Навального. Журналистку отправили в спецприемник по административному делу о неповиновении требованиям силовиков.

Накануне Фаворская пришла к могиле Навального в последние часы работы кладбища. С ней была журналистка Анастасия Мусатова. По их словам, они положили цветы, ушли в кафе неподалёку и провели там три часа.

«В какой-то момент мы поняли, что нас окружили около семи человек, большинство были в масках — кто-то в штатском, кто-то не в штатском. Они сказали, что появилась информация, что мы совершили преступление, им об этом сообщил анонимный источник», — рассказала потом Мусатова.

Главного редактора телеканала «Барс» Сергея Кустова арестовали на десять суток из-за неповиновения военной полиции во время работы на месте крушения ИЛ-76.

В Петербурге журналистку Марию Чебыкину выгнали из помещения, где находится Территориальная избирательная комиссия № 12, и задержали. Чебыкина пришла на участок, чтобы присутствовать при подсчёте голосов.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировало, что сообщения о нарушении прав наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ поступили из 26 регионов. Кроме того, движение отметило, что и в целом СМИ и кандидаты оказались в условиях, в которых было невозможно «выполнить свою социальную роль по созданию условий для публичной дискуссии».

«Объём телеэфира, посвященного выборам, сократился в сравнении с 2018 годом в 1,6 раза, многие СМИ, включая региональные, вообще практически не говорили о кампании и кандидатах, а если говорили, то не соблюдали принцип равенства прав кандидатов, говорится в заявлении движения», — говорится в заявлении по итогам наблюдения за выборами Президента РФ.

19 марта

Радио «Эхо Кавказа» приостановило радиовещание из-за статуса «нежелательной» организации.

Дочерней структуре Первого канала грозит штраф на сумму от 1 млн до 4 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Причина — показ фильмов с ЛГБТ без пометки «18+».

Роскомнадзор выявил в СМИ 103 материала, нарушающих законодательство о выборах. По информации ведомства, по решениям избирательных комиссий составлено три протокола об административных правонарушениях.





20 марта

Сайт издания Sota был заблокирован «за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции».

Суд в Москве приговорил журналиста RusNews Игоря Кузнецова к 3 годам условно за участие в экстремистском сообществе.

По версии стороны обвинения, в 2019 году Кузнецов вступил в организацию «Левое сопротивление» (признано экстремистским в РФ), которое возглавляла Дарья Полюдова. В этом объединении Кузнецов занимался организацией публичных мероприятий, направленных на дискредитацию органов власти, а также был администратором соцсетей сообщества. Кроме того, журналист администрировал Telegram-канал «Что делать?»

Суд в Симферополе оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву на 2500 руб. по статье о злоупотреблении свободой слова.

Из-за пробок Зудиева опоздала на заседание на несколько минут, о чём предупредила судью об этом через защитника. Однако судья счёл это неуважением и рассмотрел дело, не дождавшись девушку, за восемь минут.

21 марта

Журналистку «Нового Калининграда» Оксану Майтакову не пустили на заседание областного Заксобрания. В информационно-аналитическом управлении парламента сообщили, что места предусмотрены только для тех СМИ, которые пишут про Заксобрание за деньги.

«Те, кто у нас по контрактам работает — да, для них места есть, мы предусматриваем, — сказал начальник управления Вадим Мартынюк. — Мы не закрыли заседание, у нас идет трансляция на сайте, все условия созданы для журналистов».

Майтакова обратила внимание, что журналисты приходят на заседание в первую очередь, чтобы иметь возможность напрямую задавать вопросы депутатам и другим его участникам, а при онлайн-трансляции это невозможно. Вадим Мартынюк ответил, что журналисты «могут взять комментарии по телефону».

Журналистка обратилась в прокуратуру Калининградской области.

22 марта

«Иноагентами» объявили издание «Смола» (ранее — «Кедр»), медиапроект T-invariant и журналистов Кирилл Набутов и Александра Скобова.

«Как и в прошлый раз Мы остаемся в России, чтобы помогать её жителям справляться с экологическими проблемами, а также вести просветительскую деятельность, направленную на ответственное отношение к природе и окружающей среде», — заявили в редакции «Смолы».







В Оренбуржье подали в суд на телеканал «Бузулук» за фрагмент передачи Максима Галкина «Лучше всех». Телеканал не указал статус «иностранного агента» телеведущего.

Сайт издания «Вёрстка» временно переставал открываться через три часа после публикации текста о возможной мобилизации.

24 марта

В Москве силовики не пропускали журналистов к Басманному суду. Около 50 представителей СМИ ожидали прибытия подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити», которым должны были избрать меру пресечения.

26 марта

Журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который содержится в СИЗО по делу о шпионаже, продлили срок содержания под стражей до 30 июня 2024 года.

28 марта

Против журналистки Евгении Балтатаровой возбудили уголовное дело о несоблюдении маркировки постов «иноагентами».

Медиапроект «Омское гражданское объединение» хотят объявить «экстремистской» организацией по просьбе прокуратуры.

«Дело журналистов»

В Уфе до 27 мая арестовали журналистку Ольгу Комлеву. Её обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

«На первый взгляд в чем-то аналогичном обвиняют сейчас в Москве и журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую. «Дело журналистов»?» — отреагировал телеграм-канал «Малюта Скуратов».

Корреспондентку SOTAvision Антонину Фаворскую в этот день задержали повторно. 28 марта она должна была выйти из спецприемника после 10 суток ареста. Вместо этого её увезли на обыски и допрос. Девушка проходит по делу о ФБК (организация признана экстремистской). Ранее один из её постов ретвитнула Юлия Навальная.

У журналистки Анастасии Мусатовой и фотографа Александры Астаховой, пришедших встречать Фаворскую у спецприёмника, также провели обыски. А корреспондента RusNews Константина Жарова, освещавшего обыск у Фаворской, избили при задержании. Кроме того, силовики задержали ещё одну корреспондентку SOTAvision — Екатерину Аникиевич. Она также освещала обыск.

В SOTAvision запустили сбор подписей журналистов и правозащитников в поддержку Фаворской. На 31 марта открытое письмо собрало более 260 подписей.

29 марта

Калининградский журналист Михаил Фельдман будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его приговорили к двум годам колонии строгого режима по делу о повторной «дискредитации» российской армии за публикацию и репост во «ВКонтакте».

31 марта

Полицейские задержали журналистку SotaVision Анну Слива, которая снимала одиночный пикет в Москве.