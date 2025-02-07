Правительство ужесточает «антиэкстремистское» законодательство

Российский кабмин внёс в Госдуму большой пакет законопроектов, который значительно усилит цензуру под видом борьбы с экстремизмом.

Законопроект №835233-8 «О внесении изменений в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» по сути снова криминализирует «антиэкстремистское» законодательство. Согласно документу, действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия, будут отнесены к уголовной ответственности после первого привлечения по соответствующей статье.



За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, будет назначен штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы осужденного, либо принудительные работы на срок от одного до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на повышение уровня уголовно-правовой охраны основ конституционного строя в части совершенствования механизма противодействия возбуждению ненависти либо вражды и унижению человеческого достоинства.



В записке также говорится, что, согласно анализу дел по указанной статье, в 42% случаев дела возбуждались по факту совершения противоправного действия оправдывающих, обосновывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения. В абсолютном большинстве случаев возбуждение ненависти происходило путем размещения публикаций и комментариев в социальных сетях и мессенджерах. Как правило, ненависть возбуждалась по мотивам национальной принадлежности. Как сообщается в записке, такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти.



На данный момент наказание за указанное деяние назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. По сути, инициатива направлена на криминализацию действий, в настоящий момент квалифицируемых как административное правонарушение.

В законопроекте №835234-8 «О внесении изменений в статью 282-2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 393 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» речь идёт о возможности признания экстремистской организацией любого сообщества, в случае если кто-то из его организаторов или участников уже признан виновным в организации экстремистского сообщества.

Также документ уточняет порядок уведомления органов власти: копии приговоров теперь направляются в федеральный орган, курирующий сферу юстиции.

Сейчас Минюст России ведёт перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, пояснил «Ъ» зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. Законопроектом же предлагается включать в указанный перечень также сведения об экстремистских сообществах в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ:

«Экстремизм — одна из существенных угроз безопасности государства. Какой бы по формату и численности ни была экстремистская организация, необходимо жестко и неуклонно пресекать любые проявления такой противоправной деятельности ради мирной жизни граждан».

Вступление закона в силу — со дня опубликования.

Документ №835248-8 «О внесении изменений в статьи 4 и 16 Закона Российской Федерации „О средствах массовой информации“ и статьи 1 и 9 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“» уточняет формулировки, регулирующие распространение информации об организациях, признанных экстремистскими или террористическими.



Теперь в перечень экстремистских организаций будут включаться не только юридические лица, но и экстремистские сообщества, если их участники были осуждены по соответствующим статьям УК РФ. Также обновляется порядок ведения реестра таких организаций: сведения будут размещаться в интернете и публиковаться в официальных изданиях. Судя по всему, это законопроект-спутник в документа за номером №835234-8.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект №835235-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вносит поправки в в статью 13.12 Кодекса об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований о защите информации.

Документ вводит усиление мер ответственности (увеличение размеров штрафов) государственных органов и организаций за нарушение требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, а также иных информационных системах, содержащих информацию ограниченного доступа. Штрафы за его нарушение будут доходить до ста тысяч рублей.

Законопроект №835245-8 «О внесении изменения в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» вводит требование, согласно которому упоминание экстремистских или террористических организаций в СМИ и иных источниках должно сопровождаться указанием на их ликвидацию или запрет деятельности в России. Это изменение связано с корректировкой наименования соответствующего перечня организаций в законодательстве.

Закон вступил в силу в день официального опубликования.