Дайджест преследований СМИ: май'24

2 мая

В 2023 году в мире, по данным Pen America, за публикации арестовали как минимум 339 писателей, блогеров и журналистов. Чаще всего лишали свободы онлайн-комментаторов или блогеров — 180 человек за год. На втором месте идут писатели — 115 человек, затем журналисты — 108. Среди стран в антирейтинге лидирует Китай, после идёт Иран. Третье место поделили Саудовская Аравия и Вьетнам. Россия и Беларусь заняли шестую строчку.

3 мая

Россия в рейтинге свободы прессы заняла 162 место из 180. Это на два пункта выше, чем в прошлом году, но составлявшие рейтинг «Репортёры без границ» (RSF) отмечают, что такой «рост» вызван ухудшением ситуации в других странах и скрывает за собой падение общего балла.

«В целом ситуация в Восточной Европе и Центральной Азии ухудшилась: свобода прессы там не гарантирована, а средства массовой информации всё чаще используются в качестве каналов распространения кампаний по дезинформации», — говорится в докладе организации.

Напомним, во второй половине апреля сайт самой RSF был заблокирован на территории России решением «неуказанного госоргана». Как потом объяснили в Роскомнадзоре, причиной этому стало размещение «недостоверной общественно значимой информации о специальной военной операции».

6 мая

Следствие предъявило журналистке Надежде Кеворковой обвинение по двум эпизодам оправдания терроризма.

«Ей вменяют публикацию в её личном ТГ-канале от 2018 года, когда она разместила текст только что убитого Орхана Джемаля — близкого друга Надежды. Орхан публиковал текст о нападении в Нальчике ещё в далеком 2010 году, а после его убийства Надежда разместила этот текст у себя. Так что это даже не слова Надежды», — написал адвокат Калой Ахильгов.

Второй «эпизод», по словам юриста, связан с «оправданием» деятельности «Талибана», который признан в РФ террористической организацией.

Суд арестовал Кеворкову на два месяца.

Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию за колонки для The Washington Post, написанные им в колонии. Напомним, журналиста приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, распространении клеветы о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией.

7 мая

Журналистку Анну Слива оштрафовали на 10 тыс. руб. по митинговой статье из-за одиночного пикета, на котором она требовала отдать тело политика Алексея Навального семье.

15 мая

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными журналистов Ольгу Комлеву, Антонину Фаворскую, Константина Габова и Сергея Карелина.

16 мая

Генпрокуратура объявила организацию Sota media нежелательной в России. Ведомство утверждает, что организация действует по заданию «Дождя» и The Insider и активно взаимодействует с ОВД-Инфо.

«Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе. Подобная деятельность, очевидно поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества», — говорится в заявлении прокуратуры.

На сегодняшний день существуют Sotavision и Sotaproject. В Sotavision утверждают, что новый статус не имеет к ним отношения. В Sotaproject косвенно указывают, что решение касается именно их проекта.

«Дочку» Первого канала оштрафовали на 1 млн руб. за показ фильма с ЛГБТ без пометки «18+». Речь идёт о АО «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС), отвечающее за распространение сигнала телеканала за пределами России. Как сказано в материалах дела, дочерняя структура допустила трансляцию фильма «Днюха», где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», в то время как в нём была отметка «16+». Представители Первого канала вину признали.

17 мая

МВД объявило в федеральный розыск экс-журналиста «Дождя» Богдана Бакалейко. Его преследуют по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента».

Совет Евросоюза приостановил вещание таких российских СМИ, как «Известия», РИА Новости и «Российская газета», на территории государств-членов объединения из-за поддержки последними «СВО».

18 мая

На юрлицо газеты «Кърым» составили административные протоколы о дискредитации армии и распространении «фейков» на общественно-значимые темы. Днём ранее в редакции газеты прошёл обыск, после которого на главреда составили такие же протоколы.

20 мая

Из-за проблем с финансированием закрылось издание «Служба поддержки». Редакция рассказала, что рассчитывало на грантовую поддержку, но получить её не смогло. При этом чаты поддержки, которые с 2023 года стали отдельным проектом «Первая линия», работу продолжат.

YouTube стал блокировать «оппозиционные» видео по требованию властей РФ. Практику журналисты и юристы находят прецедентной, поскольку ранее YouTube при блокировке контента руководствовался собственными правилами и соображениями о его допустимости.

Через неделю представители гражданского общества призвали YouTube и Google оценивать все распоряжения и запросы о блокировке с точки зрения международных стандартов в области прав человека.

«Мы понимаем, с какими трудностями сталкивается ваша компания, когда её просят соблюдать законы, нарушающие международные и региональные стандарты в области прав человека и используемые для цензуры и подавления свободы слова. Однако мы уверены, что у вашей компании есть инструменты для противостояния попыткам цензуры со стороны российских властей и защиты прав пользователей», — говорится в заявлении.

Среди подписантов такие организации, как Access Now, «Роскомсвобода», «ОВД-Инфо», «Теплица социальных технологий», «Репортёры без границ» и другие.

21 мая

Прокурор Санкт-Петербурга в судебном порядке потребовал признать семью журналиста Александра Невзорова «экстремистским объединением» и изъять в пользу государства её недвижимость.

Журналистку Светлану Рейтер привлекли к административной ответственности за участие в нежелательной организации «Медуза».

22 мая

Стало известно, что МВД объявило в розыск художника и основателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке. По какой именно статье УК его преследуют, неизвестно.

В редакцию делового издания «Компания» с обыском приходили силовики. По словам собеседника РБК, следственные действия могут быть связаны с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха».

На сайт «Псковской губернии» была организована DDoS-атака. Об этом сообщила сама «Псковская губерния».

«В связи с переездом ряда независимых медиа России за рубеж российские спецслужбы потеряли возможность взломов аккаунтов СМИ с помощью сотовых операторов (ПГ от этого пострадала как минимум дважды): после этого DDoS-атаки стали одним из основных способов помешать медиа работать», — говорится в телеграм-посте издания.

23 мая

Суд продлил содержание в СИЗО журналистке и активистке Ольге Комлевой до 3 августа. Напомним, следствие считает, что Комлева «добровольно вошла в состав экстремистского сообщества» ФБК.

Instagram (принадлежит «экстремистской» Meta) заблокировал аккаунты екатеринбургского лайфстайл-медиа «Чойс» и его основательницы Ксении Друговой, а также страницу медиаменеджера Михаила Вербицкого. Причины блокировок неизвестны.

24 мая

Редактора Komi Daily Валеру Ильинова оштрафовали по статье о «возбуждении ненависти либо вражды» по отношению к русским. Поводом для преследования стала статья «Как изменить имперское мышление: инструкция».

«Мы считаем, что как в приведённых фрагментах, так и в тексте в целом нет негативных оценок по отношению к русским. В статье, которая написана кандидатом философских наук Василиной Орловой, критикуется идеология российского империализма, но не русские как народ. К тому же, выражаемые взгляды не подстрекают к насилию, не поддерживают и не оправдывают применение насилия, не выражают ненависть в отношении определённых лиц. Негативное отношение к какой-либо идеологии, в том числе колониализму и империализму, их критика не могут разжигать межнациональную рознь или унижать человеческое достоинство», — заявила редакция издания.

Журналистку Антонину Фаворскую поставили на профилактический учёт в СИЗО как «лицо, пропагандирующее, исповедующее либо распространяющее экстремистскую идеологию». Напомним, её обвиняют в участии в деятельности объявленного «экстремистским сообществом» ФБК.

27 мая

На гендиректора «Медузы» Галину Тимченко завели протокол за участие в «нежелательной организации» — собственно «Медузе».

«Я не участвую, я возглавляю нежелательную организацию, — прокомментировала протокол «Медиазоне» сама основательница «Медузы». — Могли бы сразу что-то посерьёзнее [придумать], не размениваясь на мелочи. Во-вторых, совершенно всё равно. То есть, я даже облегчение испытываю, а то я как заговоренная была. Непорядок, когда на сотрудников заводят дела, а руководитель как будто ни при чём».







28 мая

Стало известно, что российские власти впервые подтвердили, что удерживают в заключении украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую в августе 2023 года. Это следует из письма, которое получил отец журналистки Владимир Рощин в ответ на запрос в Минобороны РФ. Как сообщает Национальный союз журналистов Украины, письмо датировано 17 апреля 2024 года.

29 мая

Генпрокуратура заблокировала сайт Avtozak LIVE за призывы к введению санкций в отношении российских лиц.

Редакторку SOTA Анну Лойко внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

30 мая

В России заблокировали сайт Compromat.ru, где публиковали разоблачения политиков, артистов, силовиков и предпринимателей.

В Access Now выявили новые случаи применения шпионской программы Pegasus в Латвии, Литве и Польше. Расследование международной правозащитной организации показывает, что использование шпионского ПО Pegasus для атак на русско- и белорусскоязычных журналистов и активистов началось как минимум до 2020 года. Нападения активизировались после февраля 2022 года.

31 мая

«Журналистке «Радио Свобода» Алсу Курмашевой продлили содержание в СИЗО на 2 месяца, до 5 августа. Напомним, Курмашеву задержали за то, что она самостоятельно не внесла себя в список «иноагентов». По версии следствия, журналистка имела гражданство США и с 1998 года на постоянной основе жила в Чехии, скрывая эти факты от своего российского окружения и не передавая документы в службу по вопросам миграции в России.

В последний день весны Минюст, после полутора месяцев молчания, объявил новых «иноагентов» — издания SOTA и Republic. По версии ведомства, SOTA распространяла фейки о ВС РФ и госорганах, выступала против «СВО», участвовала в создании и распространении материалов «иностранных агентов» и в принципе как проект реализуется нежелательной в РФ организацией. Republic также обвиняется в распространении фейков распространении материалов «иностранных агентов». Кроме того, журнал «взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны, а его главный редактор «включён в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации».

Republic попал в список уже второй раз. Ранее туда внесли его юрлицо, после чего издание (в сентябре 2022 года) отказалось от лицензии о регистрации СМИ в Роскомнадзоре.