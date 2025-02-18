English Русский
News
18 February 2025

Самый длинный в истории подводный интернет-кабель соединит пять континентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Компания Meta, объявленная «экстремистской организацией» и запрещённая в России, рассказала о планах по прокладке подводного кабеля протяжённостью 50 тысяч км, который фактически охватит всю планету.
Фото: Canva

Владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp компания Meta объявила о планах по прокладке подводного кабеля протяженностью 50 000 км, который фактически «опоясает» весь мир. Технологический гигант заявил, что Project Waterworth, соединяющий США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы, после завершения работ станет самым длинным в мире подводным кабельным проектом.

В планах компании — расширить свое присутствие в технологиях за пределами социальных сетей, включая искусственный интеллект (ИИ) и инфраструктуру, которая его поддерживает. Подводный кабель должен помочь в осуществлении всех этих далекоидущих планов.

По данным техногиганта, Project Waterworth станет самым длинным на сегодняшний день, использующим систему из 24 оптоволоконных пар, что обеспечит ему более высокую пропускную способность.

В настоящее время в мире существует более 600 публично известных подводных кабельных систем. Согласно статистическим данным, более 95% мирового интернет-трафика передается по подводным кабелям, поэтому инвестиции в такого рода проекты вполне ожидаемы, особенно с учётом постоянного роста нагрузок на телекоммуникационные системы.

Профессор Вили Лехдонвирта из Оксфордского института Интернета отмечает, что:

«За последнее десятилетие произошел сдвиг, в котором эти кабели всё чаще прокладываются крупными технологическими компаниями».

Это, по его словам, контрастирует с прошлым, когда подводные кабели прокладывались и финансировались большими группами национальных телекоммуникационных компаний из-за их значительных инвестиционных потребностей.

Профессор Лехдонвирта сказал, что это отражает растущий размер и положение крупных технологических компаний, которые могут финансировать такую ​​инфраструктуру независимо — что «может быть важным для политиков, обеспокоенных концентрацией на цифровых рынках».

Аналитики также отмечают, что Meta стремится не только к расширению возможностей связи, но и к созданию интегрированной экосистемы из оборудования, платформ и сервисов. Новый проект поможет компании оставаться на шаг впереди конкурентов в битве за контроль над глобальным интернетом.

искусственный интеллект связь телеком интернет-кабель

Similar articles

Исследование: ИИ может постепенно лишить человечество власти
Google убрал из принципов работы ИИ запрет на разработку оружия
В ЕС теперь нельзя применять ИИ для слежки по биометрии, социальных рейтингов и манипуляции сознанием
Privacy Day 2025: «Ваша приватность — не ваше дело»
Минцифры обработает видео с камер наблюдения с помощью ИИ
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт