Самый длинный в истории подводный интернет-кабель соединит пять континентов

Владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp компания Meta объявила о планах по прокладке подводного кабеля протяженностью 50 000 км, который фактически «опоясает» весь мир. Технологический гигант заявил, что Project Waterworth, соединяющий США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы, после завершения работ станет самым длинным в мире подводным кабельным проектом.

В планах компании — расширить свое присутствие в технологиях за пределами социальных сетей, включая искусственный интеллект (ИИ) и инфраструктуру, которая его поддерживает. Подводный кабель должен помочь в осуществлении всех этих далекоидущих планов.

По данным техногиганта, Project Waterworth станет самым длинным на сегодняшний день, использующим систему из 24 оптоволоконных пар, что обеспечит ему более высокую пропускную способность.

В настоящее время в мире существует более 600 публично известных подводных кабельных систем. Согласно статистическим данным, более 95% мирового интернет-трафика передается по подводным кабелям, поэтому инвестиции в такого рода проекты вполне ожидаемы, особенно с учётом постоянного роста нагрузок на телекоммуникационные системы.

Профессор Вили Лехдонвирта из Оксфордского института Интернета отмечает, что:

«За последнее десятилетие произошел сдвиг, в котором эти кабели всё чаще прокладываются крупными технологическими компаниями».

Это, по его словам, контрастирует с прошлым, когда подводные кабели прокладывались и финансировались большими группами национальных телекоммуникационных компаний из-за их значительных инвестиционных потребностей.



Профессор Лехдонвирта сказал, что это отражает растущий размер и положение крупных технологических компаний, которые могут финансировать такую ​​инфраструктуру независимо — что «может быть важным для политиков, обеспокоенных концентрацией на цифровых рынках».

Аналитики также отмечают, что Meta стремится не только к расширению возможностей связи, но и к созданию интегрированной экосистемы из оборудования, платформ и сервисов. Новый проект поможет компании оставаться на шаг впереди конкурентов в битве за контроль над глобальным интернетом.