Минэкономразвития подвергло критике идею авторизации по биометрии на маркетплейсах

Правительство РФ предложило идентификацию при помощи Госуслуг, а также биометрии всех лиц, размещающих информацию на крупных сервисах объявлений. Соответствующий проект закона №842276-8 был недавно опубликован в базе законодательной деятельности палаты парламента.



Проект закона предусматривает, что владелец сервиса размещения объявлений обязан осуществлять с использованием единой системы идентификации и аутентификации идентификацию всех размещающих объявления лиц в случае, если:

«...доступ к сервису объявлений о купле-продаже, мене и (или) передаче в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнении работ, оказании услуг за счет предоставления его пользователям возможности самостоятельно размещать объявления на государственном языке РФ, госязыках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, тематически сгруппированные в зависимости от их содержания, а также за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявлениям составляет в течение суток более 200 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ».

Если доступ к сервису размещения объявлений составляет в течение суток более 300 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ, владелец такого сервиса обязан обеспечить возможность прохождения пользователями сервиса размещения объявлений дополнительной аутентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС).



Согласно проекту, владелец сервиса размещения объявлений обязан обеспечивать взаимодействие с государственной информационной системой противодействия правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



Внесенный правительством РФ проект закона также предусматривает, что владелец агрегатора информации о товарах и услугах с доступом в течение суток более 100 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ, обязан не допускать использования иностранных мессенджеров «для обмена голосовой информацией, текстовыми сообщениями, изображениями, звуками, видео- или иными электронными сообщениями между лицом, действующим от имени владельца агрегатора информации о товарах (услугах), и пользователем такого агрегатора».



Использование лицом, действующим от имени владельца агрегатора, российского сервиса обмена мгновенными сообщениями в беседе с пользователем допускается после прохождения идентификации или аутентификации через «Единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».



Но Минэкономразвития РФ раскритиковало предложение по внедрению биометрии для идентификации продавцов и покупателей на маркетплейсах. «Введение указанных форм идентификации и аутентификации повлечет значительную финансовую нагрузку на бизнес», – следует из отзыва первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова к законопроекту, который есть в распоряжении «Ведомостей». Этот документ датирован 22 января – т.е. подготовлен ещё до внесения законопроекта в Госдуму.



Внедрение биометрии с учетом большого количества пользователей маркетплейсов приведёт к чрезмерно высоким затратам, указал Колесников. Замминистра также подчеркнул «сохраняющуюся низкую доступность необходимых технологических решений, высокую стоимость осуществления такой аутентификации и необходимость обеспечить защищенное подключение к СМЭВ – системе межведомственного электронного взаимодействия».