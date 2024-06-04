Минфин поддерживает официальное признание майнинга в РФ

Министерство финансов России поддерживает инициативу об официальном признании майнинга и присвоении ему кода ОКВЭД.

Об этом сообщил заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов Осман Кабалоев.

До присвоения майнингу кода ОКВЭД необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, после чего будут определены итоговые параметры по классификатору, уточнил Кабалоев. По его словам, это может быть как уже существующий код экономической деятельности, так и отдельный код для майнинга. В Минэкономразвития прорабатывается этот вопрос, добавил чиновник.

В законодательстве пока отсутствует понятие «майнинг», предстоит ввести его и законодательно определить правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Кроме того, необходимо будет установить гарантии защиты прав инвесторов. В рамках установления ОКВЭД для майнинга добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности, добавили в ведомстве.