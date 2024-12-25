Минцифры хочет собирать геотреки россиян

Минцифры планирует создать сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи, узнал Forbes. Геотреки — данные о местоположении абонентов, их передвижении. Cервис разрабатывается на платформе «Гостех», указано в пояснительной записке (есть в распоряжении издания) к протоколу президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.



О том, что первым сервисом в рамках «госозера» данных будет сбор именно геотреков, глава Минцифры Максут Шадаев упоминал на недавней международной конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey 2024 (AI Journey, 11-13 декабря, Москва). По его словам, сервис может начать работу уже в начале следующего года.



Создание сервиса планировалось достаточно давно, уже как минимум год, отмечает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. Скорее всего, именно желание собирать с операторов связи обезличенные геотреки их абонентов и послужило мотивацией для принятия законопроекта о так называемом «госозере» данных, полагает он.



В Минцифры пояснили СМИ, что речь идёт о варианте реализации одного из сценариев закона «О персональных данных» на примере обезличенных геотреков. «Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения. Например, понять, где есть потребность в строительстве школ, детсадов, новых дорог и других объектов инфраструктуры, оперативнее оказать помощь пострадавшим при ЧС, выявить, какие меры поддержки и где более необходимы, и многое другое». Кроме того, настаивают в министерстве, обезличивание данных исключает возможность установления личности человека по имеющимся данным. «Персональные данные передаваться не будут», — заверяют в Минцифры.



«Нашей задачей является создание безопасного и прозрачного механизма взаимодействия, который будет полезен всем сторонам, не нарушая интересов граждан и бизнеса. Выбранный механизм — самый безопасный с точки зрения защиты прав граждан. Доступ к обезличенным наборам данных будет происходить исключительно в рамках закрытого контура ГИС, а „вынести“ их из нее будет невозможно. Это позволит обеспечить необходимое обучение моделей ИИ и в то же время сохранность данных», — уточнили СМИ в аппарате вице‑премьера Дмитрия Григоренко (курирует цифровое развитие и связь).



В Ассоциации больших данных (АБД, объединяет в том числе МТС, билайн, «Мегафон», «Яндекс», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ) подняли вопрос о законности передачи геоданных кому‑либо. Операторы связи «неукоснительно» выполняют требования законодательства, которым предусмотрено прямое ограничение на передачу сведений, содержащих те или иные тайны, в том числе в проектируемое «госозеро» данных, даже в обезличенном виде, указывают в АБД:

«Геотреки относятся к данным об абонентах, и их передача куда‑либо невозможна. Передавать операторы могут только агрегированную статистическую информацию, результаты внутренней аналитики в обобщенном виде».

В России уже давно сформирован рынок геоаналитики, сообщил СМИ исполнительный директор HFLabs Константин Степанов:

«Операторы предлагают бизнесу информацию, связанную с передвижением людей. Эта аналитика востребована, например, у ретейла, рекламных агентств и организаций, которые занимаются развитием территорий. С её помощью можно планировать открытие торговых точек, развивать транспорт и оценивать пассажиропоток, строить дороги и социальные объекты, отслеживать миграцию населения, количество туристов».

Обезличивание геотреков не исключает вероятности обратного сопоставления данных с конкретными пользователями мобильных устройств, возражает чиновникам эксперт по защите персональных данных и соучредитель Regional Privacy Professionals Association (RPPA) Алексей Мунтян. «Иначе говоря, геотреки сохраняют свой идентифицирующий потенциал при условии возможности из сопоставления с другими данными. Например, если кроме геотрека о посещении неким пользователем торговой точки будут данные о совершении оплаты товара в этой торговой точке с указанного мобильного устройства», — поясняет он.



«Данные по геотрекам позволяют вычислить любовников или любовниц, сексуальную ориентацию и частоту посещения посольства Эквадора, к примеру», — рассуждает руководитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Эта инициатива из тех, что вызывают серьезные опасения по очень многим причинам, считает он:

«Во-первых, даже деперсонализированные геотреки вполне себе поддаются повторной идентификации и могут использоваться спецслужбами для прямой слежки за гражданами. Во-вторых, данные по геотрекам сотовые операторы используют для предоставления аналитических сервисов, и хотя бы частичное их воспроизводство госорганами подрывает бизнес сотовых операторов».

По словам Бегтина, правильнее называть это национализацией данных геотреков, и «это не про создание экономики данных, а про её разрушение». У себя в Telegram-канале эксперт также добавил:

«1. Надо понимать, что государство — ключевой маркетмейкер всего, что касается закупки данных, сервисов и геоаналитики. Разговоры про сбор данных в госозеро — это де-факто национализация данных, отъём их от участников рынка и предоставление госсервисов на их основе. Госсервисов, которые будут монопольны и поубивают частные, потому что ни у одного сотового оператора такой базы не будет. Закончится это тем что государство, либо создаст отдельный бизнес-юнит для торговли такими сервисами, или делегирует одному из имеющихся госАО, госГБУ, госАНО и тд. Как бы ни был „тяжёл“ частный рынок, монополия будет хуже. Акции всех сотовых операторов и будущие доходы тоже просядут.



2. Что бы там не говорили про обезличивание по геотрекам, очень просто восстановить информацию о конкретном человеке. Объектами слежки, чтобы кто там ни думал, будут не рядовые граждане, а сами же чиновники. Ничто не помешает приходящим в РФ к власти „консервативным силам“ вычислить всех министров, замминистров, директоров департаментов нетрадиционной ориентации и ловить их во время очередного рейда по ночным клубам. Это и сейчас не так сложно, получая данные от сотовых операторов, но с геотреками будет ещё больше».

Напомним, закон о «госозере» данных был принят летом текущего года. Документ предполагает создание ГИС, куда бизнес по запросу должен бесплатно передавать персональные данные своих клиентов и сотрудников, предварительно их обезличив. Согласие на передачу данных от пользователя в «госозеро» в законопроекте не предусмотрено. Доступ к этим данным в первый год получат только государственные пользователи, а потом — и все остальные, кого одобрит правительство.