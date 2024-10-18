Биометрию осужденных и подследственных предлагается брать без их согласия

Минюст России разработал и опубликовал для общественного обсуждения законопроект, предусматривающий возможность обработки биометрических персональных данных осужденных, подозреваемых и обвиняемых без их согласия.



Поправки разработаны в рамках цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы, которая предусматривает, в том числе создание единого защищенного информационного пространства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Это, в свою очередь, предполагает обработку конфиденциальной информации, включая персональные данные, а также обмен ею с федеральными органами исполнительной власти, правоохранительными и судебными органами.



Для этого предлагается дополнить Уголовно-исполнительный кодекс, закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» нормами, согласно которым обработка сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности осужденных и подследственных, на основании которых можно установить их личность, осуществляется без согласия субъекта персональных данных. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



В законе «О персональных данных» есть перечень случаев, когда обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия: реализация международных договоров о реадмиссии (административном выдворении), по решению суда, проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации. В этом списке и отсылочные нормы к российскому законодательству об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о госслужбе, о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве, о нотариате и к уголовно-исполнительному законодательству.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 29 октября текущего года.

Минюст пытается узаконить существующее положение дел: сведения о лицах, содержащихся в местах лишения свободы, а тем более отбывающих наказание, собираются и хранятся органами уголовно-исполнительной системы (УИС), отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Теза» Андрей Тузов:

«Это неизбежно и необходимо и является обычным следствием (в виде ограничения прав) для лиц, совершивших преступления. Почему распространение персональных данных отбывающих наказание лиц требует согласия, например, для передачи данных о лицах, совершивших побег из мест изоляции, в другие органы и организации, СМИ для информирования населения? Персональные данные нужны системе исполнения наказаний и для криминалистических учетов, в том числе предполагающих трансграничную передачу сведений в соответствии с условиями международных договоров».

Инициатива в первую очередь касается применения генетической экспертизы, когда при очередном пополнении банков данных с генетическим материалом новые образцы поступают на анализ для сравнения с биологическими материалами, изъятыми на местах преступлений, поясняет бывший следователь, адвокат Александр Бурчук. Аналогично работает автоматизированная дактилоскопическая информационная система – АДИС «Папилон», сравнивающая отпечатки пальцев рук, – так в автоматическом режиме раскрываются преступления прошлых лет. Бурчук отмечает, что у лиц, содержащихся под стражей, против их воли берут анализы для обеспечения безопасности других заключенных, чтобы изолировать людей с заразными или особо опасными заболеваниями (СПИД в активной фазе, туберкулез и т. д.).



«Хотя законом предусмотрена возможность получать биометрические данные при осуществлении правосудия и исполнения судебных актов, однако поражение в правах вышеуказанной категории граждан до момента осуждения может нарушать их права, гарантированные Конституцией, до момента вынесения обвинительного приговора», – сказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин.