Минпромторг создаст управление по беспилотникам и роботам

Минпромторг упразднит несколько департаментов и структурных подразделений, создав вместо них новые. Среди новых в том числе появится управление беспилотных систем и робототехники. Соответствующий указ подписал вице-премьер и глава министерства Денис Мантуров, сообщает РБК.
Так, реструктуризация коснётся департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения,
департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и отдела обеспечения деятельности министра. Кроме того, в некоторых других департаментах изменится организационная структура, хотя сами подразделения останутся.
Среди новых структур появятся:
- управление беспилотных систем и робототехники;
- управление сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения;
- управление государственной политики в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений;
- управление протокола и пресс-службы.
В Минпромторге рассказали, что управление беспилотных систем и робототехники будет направлено на решение задач нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», а также станет координировать выполнение государственного гражданского и оборонного заказа на производство дронов. Помимо этого структура займётся развитием и поддержкой отрасли робототехники (кроме промышленных роботов, производство которых продолжит курировать департамент станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга).
В ведомстве заявили, что создание управления по беспилотникам и роботам продиктовано необходимостью адаптироваться к новым направлениям в экономике и перспективным отраслям промышленности.
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