Минтруд требует доступа к налоговой тайне граждан

Минтруд предложил налоговым органам передавать сведения о гражданах, в том числе содержащие налоговую тайну, в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда.
В перечень запрашиваемых Минтрудом сведений входят:
Между тем, многое будет зависеть от тех мер безопасности, которые используются во время передачи информации между госорганами, а также при их обработке и хранении. Эксперты считают, что чем больше людей имеет доступ к таким данным, тем выше риск утечки.
Планируется, что ФНС будет предоставлять в Роструд следующие сведения о гражданах: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, код доначисленных доходов.
Передача данных из ФНС в Роструд направлена на борьбу с нелегальной занятостью и выплатами заработных плат в конвертах. Анализ взаимосвязи между заказчиком и самозанятым поможет ведомству определить характер трудовых отношений, отмечает издание.
Проект приказа и перечень документов Минтруд намерен в ближайшее время согласовать с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Рострудом. Если приказ утвердят, изменения должны вступить в силу уже с 1 марта 2024 года.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.