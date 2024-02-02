Минтруд требует доступа к налоговой тайне граждан

Минтруд предложил налоговым органам передавать сведения о гражданах, в том числе содержащие налоговую тайну, в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда.



В перечень запрашиваемых Минтрудом сведений входят:

информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, например, когда вместо трудового договора работодатель заключает договор ГПХ, хотя работник на деле выполняет функции постоянного сотрудника;

данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и начисляют им в среднем более 50 тыс. рублей ежемесячно;

информация о компаниях, среднемесячная сумма оплаты труда в которых отличается от среднего значения по региону более чем на 35%.

Между тем, многое будет зависеть от тех мер безопасности, которые используются во время передачи информации между госорганами, а также при их обработке и хранении. Эксперты считают, что чем больше людей имеет доступ к таким данным, тем выше риск утечки.



Планируется, что ФНС будет предоставлять в Роструд следующие сведения о гражданах: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, код доначисленных доходов.



Передача данных из ФНС в Роструд направлена на борьбу с нелегальной занятостью и выплатами заработных плат в конвертах. Анализ взаимосвязи между заказчиком и самозанятым поможет ведомству определить характер трудовых отношений, отмечает издание.



Проект приказа и перечень документов Минтруд намерен в ближайшее время согласовать с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Рострудом. Если приказ утвердят, изменения должны вступить в силу уже с 1 марта 2024 года.