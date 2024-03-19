«Моя школа» соберёт сведения обо всех учащихся, родителях и педагогах

Минцифры приступило к работе над консолидацией данных учащихся в регионах в федеральную систему «Моя школа», сообщает «Ъ», который ознакомился с проектом приказа об информационном обмене между данной IT-системой и региональными образовательными учреждениями.



Среди целей в документе называется формирование «цифровых портфолио» учащихся в школах, колледжах и организациях дополнительного образования.



В Минцифры изданию пояснили, что единый формат данных «позволит предоставлять электронные услуги в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования на одинаково высоком уровне во всех регионах».



Согласно проекту, для информационного взаимодействия систем субъекты РФ должны будут создать «витрины данных», которые обеспечат сбор и обработку сведений из региональных систем.



Например, речь идет о реквизитах свидетельства о рождении или паспорта ученика, СНИЛС и идентификаторах учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В документе говорится, что для системы «Моя школа» должны быть открыты данные родителей или законных представителей ребенка и педагогов учебных заведений.



В системах должен обеспечиваться обмен данными о возрасте, поле, дате рождения и гражданстве учащихся, родителях и учителях, а также образовательной организации — реквизиты юрлица, ФИО и должность руководителя и другие данные. В проекте уточняется, что часть данных будет «деперсонализирована».



Затраты на интеграцию персональных данных учащихся в единую систему могут быть значительными, считает руководитель направления IT компании К2Тех Антон Воробьев:

«Помимо построения механизмов передачи данных потребуется защитить каналы передачи данных сертифицированным оборудованием для выполнения требований регуляторов».

В «Информзащите» считают, что грамотно построенная деперсонализация может снизить ИБ-риски, но «централизация данных в единой системе создает одну точку отказа», что также скажется на работе сервиса в регионах, если сбой произойдет где-то в другом месте.