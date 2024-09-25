Mozilla обвинили в нарушении конфиденциальности пользователей

В сентябре 2024 года организация по защите цифровых прав NOYB (сокращённо от "none of your business") подала жалобу в австрийский орган по защите данных на компанию Mozilla.

NOYB обвиняет производителя браузера Firefox в отслеживании действий пользователей через новую функцию под названием Privacy Preserving Attribution, которая была включена по умолчанию и без получения согласия пользователей.



Функция PPA, по заявлению Mozilla, предназначена для сокращения инвазивного отслеживания рекламы, заменяя использование традиционных cookies на менее агрессивные методы. Однако NOYB утверждает, что данная технология всё равно нарушает права пользователей на конфиденциальность в рамках Общего регламента по защите данных (GDPR), принятого в Европейском Союзе.



По словам юриста NOYB Феликса Миколаша, Mozilla не предоставила пользователям возможность выбора и не уведомила их о внедрении PPA:

«Это позор, что организация вроде Mozilla считает, что пользователи недостаточно умны, чтобы сказать 'да' или 'нет'. Пользователи должны иметь возможность выбирать, а функция должна была быть выключена по умолчанию».

В заявлении NOYB отмечается, что PPA не заменяет традиционные методы отслеживания, а дополняет их, что увеличивает количество способов контроля за действиями пользователей.



В ответ на критику представитель компании заявил, что тестирование PPA проводится для улучшения методов работы с рекламой. Тем не менее, NOYB утверждает, что даже при ограниченном использовании такой подход нарушает европейские законы о конфиденциальности.



Организация NOYB также требует от Mozilla удалить все данные, которые были собраны без законного основания, и перейти к системе согласия на обработку данных. В случае дальнейшего разбирательства компания может столкнуться с серьёзными последствиями, включая штрафы за нарушение законодательства ЕС.



«Mozilla фактически превратила Firefox в инструмент измерения рекламных показателей, вместо того чтобы защищать конфиденциальность своих пользователей», – подчеркнул Феликс Миколаш.



Прецеденты, связанные с отслеживанием пользователей через браузеры, уже неоднократно становились предметом споров. В июне 2024 года NOYB подала аналогичную жалобу против компании Google, обвинив её в отслеживании пользователей браузера Chrome без их согласия. В результате подобных жалоб крупные технологические компании сталкиваются с необходимостью пересматривать свои методы работы с пользовательскими данными и усиливать меры по защите конфиденциальности.



Жалоба NOYB побуждает регуляторов рассмотреть практики Mozilla и принять меры для предотвращения дальнейших нарушений прав на конфиденциальность миллионов европейцев.