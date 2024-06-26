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26 June 2024

Mozilla добавила в браузер Firefox Nightly популярных чат-ботов

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Интеграция ИИ-помощников, куда входят ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat и Le Chat Mistral, позволит анализировать и обобщать найденную в интернете информацию.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Mozilla / Playground AI

Компания Mozilla интегрировала в экспериментальную версию своего браузера Firefox Nightly полный набор популярных чат-ботов. Пользователи смогут добавить в боковую панель ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat и Le Chat Mistral.

В компании утверждают, что с помощью ИИ-помощников пользователям станет проще обобщать и анализировать информацию в интернете.

Для работы нейросетей потребуется установка экспериментальной версии браузера Nightly, которая используется для тестирования новых функций. После этого нужно будет зайти в «Настройки», далее в Nightly Experiments, где можно будет активировать опцию AI Chatbot Integration и выбрать своего чат-бота. Есть возможность постоянного закрепления чат-бота на панели инструментов.

Mozilla отмечает, что все модели чат-ботов находятся на стадии разработки и имеют как сильные, так и слабые стороны:

«Ни один из них не идеален, и каждый выполняет какую-то задачу лучше, какую-то хуже».

Само же использование чат-ботов полностью опционально и не встроено в основные функции Firefox.

искусственный интеллект Mozilla Firefox ChatGPT чат-боты Google Gemini Le Chat Mistral HuggingChat

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