Mozilla добавила в браузер Firefox Nightly популярных чат-ботов

Компания Mozilla интегрировала в экспериментальную версию своего браузера Firefox Nightly полный набор популярных чат-ботов. Пользователи смогут добавить в боковую панель ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat и Le Chat Mistral.
В компании утверждают, что с помощью ИИ-помощников пользователям станет проще обобщать и анализировать информацию в интернете.
Для работы нейросетей потребуется установка экспериментальной версии браузера Nightly, которая используется для тестирования новых функций. После этого нужно будет зайти в «Настройки», далее в Nightly Experiments, где можно будет активировать опцию AI Chatbot Integration и выбрать своего чат-бота. Есть возможность постоянного закрепления чат-бота на панели инструментов.
Mozilla отмечает, что все модели чат-ботов находятся на стадии разработки и имеют как сильные, так и слабые стороны:
«Ни один из них не идеален, и каждый выполняет какую-то задачу лучше, какую-то хуже».
Само же использование чат-ботов полностью опционально и не встроено в основные функции Firefox.
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