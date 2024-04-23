МВД могут предоставить внесудебный доступ к детализации звонков

Следователи могут получить возможность запрашивать информацию о звонках и соединениях у операторов связи без решения суда. Соответствующий проект поправок в УПК правительство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.



Как сказано в пояснительной записке, проектируемые изменения «направлены на повышение эффективности предварительного расследования в части сокращения сроков исполнения запросов органов предварительного расследования, повышения результативности мер по аресту имущества, а также обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или средств связи».



Поправками предлагается обязать банки и платежные системы, а также операторов связи предоставлять необходимую следствию информацию в срок не позднее трех рабочих дней. В пояснительной записке указано, что сейчас этот срок занимает более месяца. Кроме того, предложено перевести обращения в банки и к операторам связи сотрудников МВД в электронный формат, с оговоркой «если есть такая техническая возможность». Сейчас следователи часто пишут свои обращения по почте, говорится в пояснительной записке.



Предлагается также дать следователю или дознавателю возможность получать информацию о соединениях между абонентами без получения судебного решения в рамках уголовного дела. Срок получения такой информации не должен превышать 10 дней, следует из документа. Впрочем, «для пресечения коррупционных рисков и обеспечения контроля за деятельностью следователя» согласовывать это с судом все-таки придется, но можно будет сделать это уже постфактум, после самого запроса информации.



Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян отмечает, что сейчас следователи могут запрашивать информацию у операторов о звонках и адресах только через суд: «В отличии, кстати, от ФСБ, у которой есть возможность получать такую информацию независимо от операторов связи, благодаря СОРМ».



В МВД считают, что это поможет им бороться с преступлениями в интернете, однако эксперт относится к этому весьма критически:

«Может, конечно, и поможет. Но уровень коррупционных преступлений и незаконный пробив данных — это то, что происходит уже сейчас. А в случае принятия поправок, мы, скорее всего, увидим банальный рост таких запросов от следователей».

Не исключено использование этого полномочия в коррупционных целях, также полагает Дарбинян, поскольку «предлагаемые антикоррупционные меры не являются достаточно значимыми, хотя бы потому, что руководитель следственного органа может и часто является вовлеченным в коррупционные преступления вместе со своими подчиненными».



«Что касается прокуратуры, то это ведомство не просто имеет т.н. обвинительный уклон, но в её полномочия входит представление государственного обвинения в уголовных делах, следовательно, в определенной мере оно может быть также заинтересовано в злоупотреблении обсуждаемым полномочием по запросу информации», — подытоживает эксперт.