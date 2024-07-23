МВД получит данные пациентов с психическими заболеваниями, наркоманией и алкоголизмом

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому медучреждения по запросу МВД будут раскрывать сведения, составляющие врачебную тайну, о представляющих опасность пациентах с психическими расстройствами, алкоголизмом или наркоманией. Поправки внесены в законы «Об основах охраны здоровья граждан», «О полиции» и «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».



Полицейские начнут по запросу получать персональные медицинские данные в рамках надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы, и с психическими расстройствами, которым суд назначил принудительное лечение. Помимо этого, сотрудникам МВД теперь будут доступны данные о пациентах с хроническими и затяжными расстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий.



Согласно закону, сотрудники правоохранительных органов теперь смогут участвовать «в наблюдении за пациентами», а также обмениваться данными о них с медорганизациями. Медицинская информация будет передаваться через систему межведомственного взаимодействия по аналогии с нынешним механизмом обмена сведениями о владельцах оружия.



Кроме этого, прописывается, что полиция теперь будет помогать медперсоналу доставлять в клиники людей, уклоняющихся от явки в медучреждения.



Ранее в пресс-службе Минздрава заявляли, что из общего количества людей с психическими расстройствами число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, «минимально», но они требуют «особого внимания» со стороны медработников и правоохранительных органов.