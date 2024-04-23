В России появится «Национальный словарный фонд»

Президент Путин подписал закон о создании государственной информационной системы (ГИС) «Национальный словарный фонд», которая объединит данные о нормах современного русского литературного языка. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Данная ГИС представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях, а также в словарях, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка, и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку такой информации.
Фонд создаётся в целях обеспечения бесплатного онлайн-доступа граждан, организаций, органов государственной власти, иных государственных органов и органов местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Состоять он буднт из словарных статей и словарей.
Создание этой системы позволит проверять знание русского языка, владение его нормами, получить возможность недопущения ошибочного употребления слов и использовать его как инструмент совершенствования речевых навыков.
Кроме того, создание словарного фонда будет способствовать повышению уровня общей грамотности, защите, сохранению, распространению и развитию государственного языка Российской Федерации, популяризации русского языка за рубежом.
Информация в системе будет общедоступной. Оператором системы станет министерство науки и высшего образования РФ.
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