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23 April 2024

В России появится «Национальный словарный фонд»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Это очередная ГИС, представляющая собой «совокупность информации о нормах современного русского литературного языка», которой смогут пользоваться граждане, организации и госорганы.
Фото: iStock

Президент Путин подписал закон о создании государственной информационной системы (ГИС) «Национальный словарный фонд», которая объединит данные о нормах современного русского литературного языка. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Данная ГИС представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях, а также в словарях, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка, и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку такой информации.

Фонд создаётся в целях обеспечения бесплатного онлайн-доступа граждан, организаций, органов государственной власти, иных государственных органов и органов местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Состоять он буднт из словарных статей и словарей.

Создание этой системы позволит проверять знание русского языка, владение его нормами, получить возможность недопущения ошибочного употребления слов и использовать его как инструмент совершенствования речевых навыков.

Кроме того, создание словарного фонда будет способствовать повышению уровня общей грамотности, защите, сохранению, распространению и развитию государственного языка Российской Федерации, популяризации русского языка за рубежом.

Информация в системе будет общедоступной. Оператором системы станет министерство науки и высшего образования РФ.

ГИС словари Национальный словарный фонд 93-ФЗ

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