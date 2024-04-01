В России будут наказывать за участие в любых нежелательных организациях

Поправки в КоАП и УК РФ об ответственности за участие в любых нежелательных иностранных организациях внесут в Госдуму в ближайшее время, их уже одобрили в Правительстве и Верховном суде РФ. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарёв:

«Готовы к внесению поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в деятельности иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными».

Авторы предлагают исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слово «неправительственная». В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация её деятельности будет наказываться сроком до шести лет колонии.



«При этом предлагаемый пакет законопроектов не затрагивает международные межправительственные организации, членом которых является Россия», – также заявил Пискарёв.



Поправки в КоАП и УК входят в пакет законопроектов о возможности признания нежелательными в России иностранных организаций с госучастием. Основной проект был внесён в Госдуму в середине февраля текущего года, он готовится к рассмотрению в первом чтении. Инициатива позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы. Авторами поправок выступила группа депутатов, в том числе Пискарёв.