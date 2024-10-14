В Британии предложили ввести для соцсетей налог на борьбу с кибермошенничеством

Британский регулятор платёжных систем (Payments Systems Regulator, PSR) предложил ввести налог для интернет-компаний на борьбу с кибермошенниками, сообщает FT. По словам представителя PSR Дэвида Гила (David Geale), социальные сети должны сделать больше в «войне на истощение против финансовых мошенников на своих площадках», а британским министрам следует рассмотреть вопрос об обязательстве для платформ компенсировать ущерб жертвам [злоумышленников].

Заявления Гила, отмечает издание, последовали после того, как регулятор на прошлой неделе обязал банки компенсировать жертвам мошенников до 85 тысяч фунтов стерлингов. Представитель PSR считает, что введение налога для IT-компаний, который заставит их платить за последствия обмана или финансировать деятельность правоохранительных органов, будет сложным вопросом. Однако это «один из вариантов, который должен быть рассмотрен правительством».

Генеральный директор Lloyds Banking Group присоединился к призывам к таким технологическим компаниям, как Meta, сделать больше для пресечения всплеска мошенничества, исходящего из социальных сетей. Чарли Нанн отметил, что 80% таких преступлений в Великобритании происходит через крупные технологические компании, м почти 70% через одну компанию — Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в РФ).

Его комментарии прозвучали вскоре после введения новых правил о компенсации в 85 000 фунтов стерлингов за одну претензию. Нанн подчеркнул роль Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, как источника мошенничества, за которое в конечном итоге должны платить банки:

«Именно они позволяют мошенникам связываться с клиентами и отправлять им сообщения, чтобы побудить их отправлять небезопасные платежи. Поэтому мы действительно просим технологические компании больше работать с нами для защиты людей».

При этом ранее Meta объявила, что будет сотрудничать с большим количеством британских банков в рамках своего взаимного обмена данными о мошенничестве (FIRE) после шестимесячного испытания с Natwest и Metro Bank.