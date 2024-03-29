Зарубежные онлайн-заказы станут облагаться ввозными сборами

Зарубежные заказы физлиц из-за границы рискуют лишиться беспошлинного ввоза и станут облагаться сборами вне зависимости от суммы покупки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). По словам собеседника издания из ЕЭК, произойдёт это после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза в случае их одобрения национальными парламентами входящих в него стран (Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана и России).

Сейчас в ЕЭК ведётся работа над установлением единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли. В рамках этой работы рассматриваются различные варианты, в том числе введение дифференцированной шкалы в зависимости от категории товаров. Пока не все стороны выработали свои предложения, обсуждение продолжится в апреле.

Участники объединения договорились об изменении подходов ещё в декабре прошлого года. Новая концепция предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает относительно них обязательные сборы.

Власти России обсудили снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок в феврале этого года. Среди звучавших предложений были сохранение существующего порога беспошлинных покупок в размере 1 тыс. евро, снижение порога до 500 или до 200 евро, а также полная отмена порога с последующим введением пошлины. Онлайн-ретейл просил оставить размер сборов на уровне 1000 евро, офлайн-торговля лоббировала снижение до 200 евро. Как сообщали в CNews, власти даже не рассматривали вопрос сохранения текущих значений порога.