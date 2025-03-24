Национальная база генетической информации заработает осенью

До 1 сентября этого года более 60 организаций, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области генетических технологий, должны предоставить данные в Национальную базу генетической информации. Такой показатель содержится в программе цифровой трансформации Минобрнауки на 2025 и плановый период 2026–2027 годов, которую вместе с программами нескольких других ведомств на днях одобрил вице-премьер Дмитрий Григоренко, рассказали РБК в его аппарате.

Объём общедоступных данных должен составить 1 петабайт в текущем году, к 2027 году вырасти в десять раз, а к 2030-му — до 35 петабайтов. В базе будут три контура:

открытый (доступ к нему смогут получить все желающие),

конфиденциальный (доступ будут иметь пользователи, которые прошли авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации),

специальный (доступ будут иметь те, кто имеет право доступа к ограниченной информации или информации, содержащей гостайну).

Государственная информсистема «Национальная база генетической информации» создается согласно поправкам в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», принятым в конце 2022 года и вступившим в силу с сентября 2024-го.

Не позднее 31 декабря 2025 года госструктуры и компании с госучастием, создающие, обладающие или получившие право распоряжаться генетическими данными, занимающиеся молекулярно-генетическим анализом и др., должны будут предоставить эти данные в базу. Другие обладатели генетических данных могут предоставлять их в базу на добровольной основе.

В системе будет работать геномный браузер, который позволит исследователям использовать уже секвенированные образцы без необходимости повторного анализа. Это должно значительно ускорить генетические исследования.



«Создание базы обеспечит национальный суверенитет в сфере хранения генетических данных и поможет развивать отечественные исследования», — утверждают в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В конце прошлого года правительство утвердило задачи и основные функции для этой системы: хранение генетической информации по всему многообразию биообразцов, включая растения, животных, микроорганизмы дикой природы и метагеномы экосистем, сельскохозяйственные растения и сельскохозяйственных животных, промышленные микроорганизмы, вирусы, генетические данные человека (исключая персонифицированные), а также особо опасные патогенные микроорганизмы и вирусы.

Оператор базы — ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». По словам представителя аппарата Дмитрия Григоренко, приоритет для доступа в базу будет отдаваться генетикам. Для всех пользователей он будет бесплатным.