404 Media: неонацисты начинают активно использовать ИИ

Основатель американской неонацистской группировки «The Base» Ринальдо Наццаро призвал своих сторонников использовать «нецензурированные» большие языковые модели для получения информации. Об этом пишет онлайн-издание 404 Media. Непонятно, что за информация имелась в виду, однако известно, что подобные модели могут предоставлять инструкции по совершению убийств, самоубийств, этнических чисток и изготовлению наркотиков.
Рекомендованная Наццаро конкретная модель — Mixtral 8 — в отличие от OpenAI (например) действительно не отказывалась от обсуждения тем, связанных с насилием, порнографией или расизмом (теперь она недоступна). Ситуация вызывает опасения о том, что некоторые платформы и модели искусственного интеллекта (ИИ) могут способствовать распространению опасного контента, отмечает SecurityLab.
Эрик Хартфорд, модифицировавший первоначальную версию Mixtral 8, утверждает, что его целевая аудитория — бизнес, желающий настроить искусственный интеллект в соответствии со своими ценностями, а не ограничиваться чужими. Он подчеркнул, что любая технология может быть использована во вред и что бороться с неправомерным использованием ИИ должны законодатели.
Модели искусственного интеллекта с меньшими ограничениями по сравнению с лидерами рынка облегчают создание любого вида контента, и главы экстремистских движений задумались о том, как это может быть полезно для них, заключает 404 Media.
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