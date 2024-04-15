В РФ разработана нейросеть по выявлению правонарушителей среди мигрантов

В России разработали нейросеть, которая способна выявлять террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе компании Smart Engines:

«Универсальный комплекс поможет в предотвращении случаев незаконной миграции, а также террористических атак. Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя. Решение работает без трансграничной передачи данных и может быть установлено как на территории России, так и за рубежом».

Программно-аппаратный комплекс выполняет сразу несколько задач. Он распознает данные из всех видов удостоверений личности иностранных граждан, включая паспорта, визы, ID-карты и разрешения на работу.

Система также проверяет документ на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Кроме того, искусственный интеллект проверяет оригинальность и элементы защиты бланка документа – защитные флуоресцентные волокна, чернила, специальную полиграфическую бумагу, выявляет механические вмешательства в сам документ — исправления данных, переклейки и перепечатки, а также действительность документа.

Финальный этап – небиометрическая сверка лица предъявителя документа с его фотографией в документе.

«Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает традиционную сверку лиц "на глаз" – с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина, – пояснил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. – Созданный комплекс позволяет за секунды проверить документ и убедиться, что документ предъявляет его истинный владелец».