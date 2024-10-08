В ЕС появится новый орган для рассмотрения споров между пользователями и соцсетями

В Европейском Союзе появится независимый орган под названием Appeals Centre Europe (Европейский апелляционный центр) для разрешения споров, связанных с модерацией контента на таких платформах, как Facebook, TikTok и YouTube. Он уже сертифицирован медиа-регулятором Ирландии и до конца года начнёт свою работу.



Целью создания центра является предоставление пользователям возможности оспорить решения соцсетей по удалению или сохранению постов и видео, не прибегая к судебным разбирательствам. До сих пор у пользователей не было действенного способа оспорить решения платформ, кроме как через суд. Апелляционный центр будет заниматься рассмотрением споров о контенте, связанном с насилием, разжиганием ненависти, травлей и другими нарушениями правил.



Как отметил Томас Хьюз, генеральный директор Appeals Centre Europe, новая структура предлагает пользователям платформ возможность обратиться в независимый орган, который будет следить за тем, чтобы правила соцсетей применялись справедливо и беспристрастно.



Центр будет рассматривать дела в течение 90 дней с момента подачи жалобы. Решения будут касаться того, нарушает ли тот или иной контент правила платформ. Однако решение центра не будет обязательным для исполнения соцсетями. Тем не менее, пользователи смогут вернуть свои средства, если центр примет решение в их пользу.



Этот шаг стал частью более широких мер по регулированию деятельности крупных технологических компаний в рамках Закона о цифровых услугах ЕС (DSA). Компании обязаны сотрудничать с органами по урегулированию споров, что даёт гражданам ЕС возможность оспаривать решения Big Tech по вопросам контента. Appeals Centre Europe будет сотрудничать с Meta (признана в РФ «экстремистской организацией» и запрещена на территории страны) и другими крупными платформами, постепенно расширяя свои функции и охватывая больше соцсетей.



Центр базируется в Дублине и будет привлекать экспертов со всего ЕС для обработки множества случаев, которые могут достигать десятков тысяч в год.