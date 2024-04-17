Центробанк заявил о необходимости создания межотраслевой антифрод-платформы

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова призвала объединить усилия на межотраслевом уровне для борьбы с мошенниками и создать цифровую антифрод-платформу с участием ЦБ, МВД, Минцифры, «Ростелекома» и банков:
«Защита от мошенничества. Нам всем с вами звонят по 10-50 раз в день. Многие мошенники добиваются, к сожалению, своих целей. Мне кажется, нам в этом плане надо объединить усилия на межотраслевом уровне и действительно сделать цифровую антифрод-платформу, где и Центральный банк, и Минцфиры, и, например, Ростелеком, и участники финансового рынка, и МВД будут задействованы в плане передачи информации, которая позволит нам снизить уровень мошенничества при цифровых сервисах».
С 2021 по 2023 г. по инициативе Банка России было заблокировано 1,5 млн телефонных номеров мошенников. Число телефонных номеров, направленных операторам связи в целях блокировки, выросло в три раза. В 2023 и 2021 гг. количество номеров злоумышленников составляло 575 000 и 179 000 соответственно.
По данным ЦБ, злоумышленники в 2023 г. провели 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. – на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 г. При этом банкам удалось вернуть клиентам только 8,7% (почти 1,4 млрд руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.