Начинают работу реестры майнеров, блогеров и воинского учёта

В ноябре вступает в силу целый ряд законов и других правовых норм, в том числе касающихся интернета и технологий. Расскажем о них поподробнее.
1 ноября реестр воинского учёта, в систему которого входит также реестр повесток, поступает в распоряжение Министерства обороны РФ, которое начинает его эксплуатацию.
Единый электронный реестр воинского учета – информационная база данных, при помощи которой государство будет вести воинский учет граждан.
В сервисе будет собрана информация о человеке из других государственных баз, в том числе сервиса «Госуслуги», баз ФСБ, МВД, налоговой службы, миграционного и регистрационного учета. Военные получат доступ к информации об уголовных и административных делах военнообязанного, о его недвижимости и другом имуществе. Запись о военнообязанном в базе министерства обороны РФ также будет содержать информацию о месте жительства, в том числе не по месту регистрации.
Уведомления военнообязанным обо всех новых записях в реестре будут приходить через «Госуслуги». В частности, это сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах в связи с её отправкой. Повестка, полученная через портал, будет считаться врученной.
При неявке в военкомат по электронной повестке в течение 7 дней после размещения в реестре человек автоматически лишится права покидать пределы России, оформлять загранпаспорт, регистрировать ИП, совершать операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и займы.
Работодатели через Реестр воинского учета смогут сдавать обязательную отчетность, представляемую в военкоматы в рамках ведения воинского учета работников. Между тем, для работодателей не отменяется обязанность по вручению повесток работникам. Повестки работодатели по-прежнему должны вручать работникам под подпись не позднее, чем за 3 дня до назначенного срока явки в военный комиссариат, указанного в повестке.
Более подробно об этой системе мы рассказывали в наших карточках:
➡️«Цифровизация воинского учёта. Как она выглядит?»
➡️«Как будет устроен реестр воинского учёта?»
Согласно вступившему в силу закну, с 1 ноября индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут заниматься майнингом только если будут включены в специальный реестр. Это требование также касается и операторов майнинговой инфраструктуры.
Юрлицам и ИП запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.
Физические лица смогут осуществлять майнинг без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать установленных правительством лимитов.
Вести реестр будет Минцифры, а с 1 ноября 2025 года — Федеральная налоговая служба (ФНС).
Кроме того, с 1 ноября 2024 года вступают в силу изменения в закон об электроэнергетике, которые позволяют правительству вводить запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях. Правительство также сможет определять порядок и случаи установления такого запрета. Закон также запрещает операторам майнинговой инфраструктуры предоставлять ее лицам, не включенным или исключенным из специального реестра.
Закон о добыче криптовалют (221-ФЗ) содержит часть, которая позволяет иностранным цифровым финансовым активам (ЦФА) торговаться на российских блокчейн-площадках. Он также зеркально упрощает интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами
С 1 ноября 2024 года вступает силу положение этого закона, согласно которому российские операторы по выпуску цифровых финансовых активов обязаны в своих правилах указать на возможность учета и обращения ЦФА в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом.
ЦФА — цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.
Сейчас в реестре ЦБ 11 операторов информационных систем по выпуску ЦФА: Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Тинькофф банк, НРД, Atomyze, компания «Мастерчейн», финтех-компания «Лайтхаус», «СПБ биржа» и «Блокчейн Хаб» (дочерняя компания МТС). Статусы операторов обмена имеют «Московская биржа» и «СПБ биржа».
С 1 ноября банкам запретят брать комиссию за перевод средств на единый казначейский счет через СБП. К таким платежам относятся выплата налогов, оплата штрафов, платежи за посещение детских садов, кружков и т.д.
Также с 1 ноября лимит на бесплатные переводы по СБП другим физлицам, установленный в размере 100 тыс. руб., распространится и на личные электронные кошельки.
Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» 1 ноября планируется запустить для всех регионов России — до этого проект тестировался в Пензенской и Владимирской областях.
Предполагается, что чат-бот будет предоставлять учителям ответы на профессиональные вопросы, например касающиеся работы с документами. Также через чат-бот можно будет сообщать о неправомерных действиях в отношении педагогов, и заявку должны будут обработать в течение 30 календарных дней. Чат-бот будет работать преимущественно в автоматическом режиме, но при необходимости подключится оператор.
С 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тыс. пользователей, должны будут сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах.
Роскомнадзор будет вести перечень таких персональных страниц в соцсетях. Владельцы публичных каналов, сведения о которых не включены в перечень РКН, не смогут размещать на своих страницах предложения по их финансированию, а также рекламу. Соответствующие поправки также вносятся в закон «О рекламе». Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить.
В реестр будут включаться каналы на таких платформах, как Likee, TikTok, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord и Yappy.
После включения канала в реестр социальная сеть обязана будет добавить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли канал находится в реестре.
С 1 ноября мессенджеры обязаны контролировать рассылку анонимных сообщений. Их будут получать только пользователи, которые дали соответствующее согласие. В иных случаях мессенджер обязан не допускать получение электронных сообщений от пользователей, которые им не определены. Как сообщили в Госдуме, эта мера направлена против мошенников.
С 1 ноября участники военной операции на Украине смогут получить справку, подтверждающую их статус, на портале госуслуг и в МФЦ. Теперь справка будет соответствовать единому образцу, причем ее будут выдавать не только лично бойцу, но и членам семьи при подтверждении факта родства. Такой порядок должен упростить получение льгот: до этого справки выдавались только командирами воинских частей и не имели единого образца.
С 7 ноября информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства с латинского написания на кириллическое в информационных системах госорганов.
Правительство РФ получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию. Участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.
С 11 ноября досрочно прекращаются полномочия граждан, которые замещают должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», с 30 ноября будет устанавливаться в проактивном режиме. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.