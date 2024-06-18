В мире всё меньше людей интересуется новостями

Всё больше людей по всему миру отказываются от просмотра новостей, называя их «скучными или вгоняющими в депрессию», следует из глобального исследования RISJ. В опросе, проведенном с января по февраль этого года, приняли участие почти 95 тысяч человек из 47 стран мира.

Согласно полученным данным, четверо из каждых 10 респондентов (39%) сознательно избегают просмотра новостей, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами. Причины такого отторжения часто связываются с негативной эмоциональной нагрузкой и недовольством сложной международной политической обстановкой, включая «трудноразрешимые конфликты в Украине и на Ближнем Востоке».

При этом электоральные процессы в ряде стран, включая США, повысили интерес к новостям в этих странах, однако общая тенденция к спаду сохраняет устойчивость, говорится в исследовании.

Анализ показывает, что интерес к традиционным новостным источникам, таким как телевидение и печатные издания, значительно снизился. Особенно выделяется уменьшение интереса в Великобритании, где количество людей, получающих новости онлайн, превышает тех, кто остается верным телевизионным или печатным форматам.

Отдельно внимание уделено росту популярности коротких новостных видеороликов, особенно на платформе TikTok. Молодежь, составляющая значительную часть пользователей TikTok, предпочитает получать информацию в формате, который сочетает доступность и развлекательный контент. Это отражает общую тенденцию к увеличению роли видеоформата в информационной сфере.

Facebook, YouTube и WhatsApp остаются важными каналами для распространения и получения новостей. Однако, TikTok заметно увеличивает свою аудиторию и становится предпочтительным источником для молодежи, что подчеркивает значимость адаптации информационных платформ под изменяющиеся предпочтения пользователей.