Роскомнадзор меняет порядок работы «суверенного Рунета»

Роскомнадзор разработал поправки в приказ, который устанавливает порядок использования НСДИ (работает в рамках законодательства о «суверенном Рунете»). Как сообщает «Ъ», ведомство предлагает сократить количество способов, которыми интернет-провайдеры должны подключаться к нацсистеме.
Из перечня убираются варианты, которые несут риск невозможности доступа к сайтам в .ru «в случае сбоя валидации подписи DNSSEC», говорится в пояснительной записке к опубликованному проекту. Именно по этой причине вечером 30 января сайты на .ru не открывались в России и за пределами страны.
Роскомнадзор исключает из правил те способы, с помощью которых провайдеры подключаются к авторитетным серверам корневой зоны НСДИ, в том числе обращение к файлу копии корневой зоны. Вариант подключения через относящийся к НСДИ рекурсивный резолвер (обработчик запросов к файлу) остаётся разрешённым.
5 февраля директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв рассказал СМИ о причинах сбоя в работе доменной зоны RU от 30 января 2024 года. По его словам, сетевой инцидент случился из-за технического сбоя, произошедшего при подписании новым ключом шифрования данных зоны RU, которые передавались в реестр корневой зоны. В качестве причины сбоя называется некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны RU.
Ранее причиной сбоя в работе сайтов в доменной зоне *.RU в Координационном центре доменов RU и РФ назвали несовершенство программного обеспечения DNSSEC. Сетевой инцидент произошёл при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имён (DNSSEC).
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.