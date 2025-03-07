НКО будут сдавать отчётность только в электронной форме

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №858028-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предлагается процедуру отчётности некоммерческих организаций (НКО) в госорганы перевести только в электронную форму. Документ разработан в соответствии с поручениями президента.
В пояснительной записке говорится, что согласно законодательству, ежегодно все некоммерческие организации должны подавать отчет о своей деятельности в Министерство юстиции или Росстат. Авторы документа считают, что «разнообразие форм отчётности НКО создает излишнюю административную нагрузку для них и влечет значительные организационные издержки»:
«В настоящее время ведётся работа по унификации отчётности некоммерческих организаций и оптимизации порядка её представления путем разработки единой формы отчета некоммерческой организации и специализированной информационной площадки для её размещения».
Что ещё подразумевает новый законопроект:
Вводится централизованная электронная платформа для отчётности, а данные будут размещаться в сети.
По словам юридического эксперта «Роскомсвободы», поправки носят больше технический характер и в текущем виде вряд ли направлены на усиление контроля.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.