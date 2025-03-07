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7 March 2025

НКО будут сдавать отчётность только в электронной форме

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По мысли кабмина, который разработал соответствующий законопроект, это должно упростить данный процесс, поскольку «разнообразие форм отчётности некоммерческих организаций создает излишнюю административную нагрузку для них и влечет значительные организационные издержки».
Фото: Canva

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №858028-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предлагается процедуру отчётности некоммерческих организаций (НКО) в госорганы перевести только в электронную форму. Документ разработан в соответствии с поручениями президента.

В пояснительной записке говорится, что согласно законодательству, ежегодно все некоммерческие организации должны подавать отчет о своей деятельности в Министерство юстиции или Росстат. Авторы документа считают, что «разнообразие форм отчётности НКО создает излишнюю административную нагрузку для них и влечет значительные организационные издержки»:

«В настоящее время ведётся работа по унификации отчётности некоммерческих организаций и оптимизации порядка её представления путем разработки единой формы отчета некоммерческой организации и специализированной информационной площадки для её размещения».

Что ещё подразумевает новый законопроект:

  1. Создание единой формы отчётности – предполагается унификация отчётов, что, по словам авторов, должно снизить административную нагрузку на организации.
  2. Публичность данных – собранные отчёты будут публиковаться в интернете в определённом объёме.
  3. Отмена некоторых обязанностей – например, организации больше не должны будут публиковать свои отчёты в СМИ. 

Вводится централизованная электронная платформа для отчётности, а данные будут размещаться в сети.  

По словам юридического эксперта «Роскомсвободы», поправки носят больше технический характер и в текущем виде вряд ли направлены на усиление контроля.

Правительство РФ НКО отчётность

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