НКО будут сдавать отчётность только в электронной форме

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №858028-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предлагается процедуру отчётности некоммерческих организаций (НКО) в госорганы перевести только в электронную форму. Документ разработан в соответствии с поручениями президента.



В пояснительной записке говорится, что согласно законодательству, ежегодно все некоммерческие организации должны подавать отчет о своей деятельности в Министерство юстиции или Росстат. Авторы документа считают, что «разнообразие форм отчётности НКО создает излишнюю административную нагрузку для них и влечет значительные организационные издержки»:

«В настоящее время ведётся работа по унификации отчётности некоммерческих организаций и оптимизации порядка её представления путем разработки единой формы отчета некоммерческой организации и специализированной информационной площадки для её размещения».

Что ещё подразумевает новый законопроект:

Создание единой формы отчётности – предполагается унификация отчётов, что, по словам авторов, должно снизить административную нагрузку на организации. Публичность данных – собранные отчёты будут публиковаться в интернете в определённом объёме. Отмена некоторых обязанностей – например, организации больше не должны будут публиковать свои отчёты в СМИ.

Вводится централизованная электронная платформа для отчётности, а данные будут размещаться в сети.

По словам юридического эксперта «Роскомсвободы», поправки носят больше технический характер и в текущем виде вряд ли направлены на усиление контроля.