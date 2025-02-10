Правительство готовит большой пакет поправок по борьбе с кибермошенничеством

Правительство России подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил изданию, что в кабмине детально проанализировали самые распространенные схемы мошенничества и разработали соответствующие меры защиты граждан:

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества».

Так, кабмин предлагает запретить сотрудникам госорганов, банков, ЦБ, операторов связи, владельцам соцсетей, маркетплейсов и сервисов размещения объявлений общаться с гражданами и клиентами через зарубежные мессенджеры. Перечень таких мессенджеров сформирует Роскомнадзор. Российские же мессенджеры для служебной коммуникации можно будет использовать только после подтверждения своей личности через «Госуслуги».



Также власти хотят обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России идентифицировать через «Госуслуги» тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг. Более того, банки, операторы связи, маркетплейсы и соцсети должны будут предоставить пользователям платформ возможность входить по биометрии. Авторизация таким способом будет добровольной. При этом для получения выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов предлагается ввести обязательную биометрическую идентификацию.



Среди других мер — обязательная маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС; запрет ввозить в Россию и использовать на территории страны абонентские терминалы иностранных спутниковых систем, чья работа ограничена в РФ или Евразийском экономическом союзе; возможность установить через «Госуслуги» запрет на онлайн-заключение договора на оказание услуг сотовой связи.



Кроме того, власти предлагают предоставить абонентам право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков и обязать операторов присылать запрашиваемый человеком СМС-код для входа на «Госуслуги» только после окончания вызова.