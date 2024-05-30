В России создаётся единая платформа биометрических сервисов

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает единую платформу биометрических сервисов, которая выступит связующим звеном между локальными решениями банков по биоэквайрингу. Об этом лидер направления «Биометрия» компании Сергей Лысенко рассказал «Ведомостям» на технологической конференции НСПК.

В настоящее время только 12 банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, могут предлагать клиентам сервисы оплаты по биометрии, поскольку они прошли аккредитацию в Минцифры. Для использования биометрических данных в разных банках клиенту нужно регистрироваться и давать согласие каждому банку отдельно. НСПК планирует решить эту проблему с помощью новой платформы, которая позволит клиенту один раз дать согласие на использование биометрии всеми ее участниками.

Новая платформа НСПК будет работать следующим образом: клиент выбирает удобный платежный инструмент и дает согласие на использование биометрических данных в приложении банка или через «СБПэй». Информация о платежном инструменте и единый идентификатор клиента будут передаваться и храниться на платформе НСПК. При оплате с помощью биометрии биоэквайер запросит у НСПК данные для проведения транзакции. Это упростит процесс для клиентов и банков, снижая необходимость в сложных системах.

Пока проект находится на стадии пилотирования, уточнил Лысенко, поэтому НСПК приглашает банки подключиться к тесту. Есть еще множество вопросов, которые нужно решить, включая тарификацию, технические детали и правила антифрода.

Банк России сообщил «Ведомостям», что как регулятор поддерживает развитие и внедрение инноваций. По словам представителя Центробанка, биометрия уже используется на рынке и важно создавать условия, которые обеспечивают равноудаленность и удобство для граждан и бизнеса.

Некоторые эксперты сомневаются в успешности проекта. Роман Прохоров из ассоциации «Финансовые инновации» считает инициативу НСПК странной, так как ведущая роль в биометрии уже закреплена за Единой биометрической системой (ЕБС). Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что массовое использование платформы возможно через 3-5 лет, когда будет создана необходимая инфраструктура.