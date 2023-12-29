Маск и Альтман вошли в топ-10 самых опасных людей интернета

Американский журнал Wired, специализирующийся на материалах о новых технологиях и их влиянии на мир, составил топ самых опасных людей интернета в 2023 году. Его возглавил владелец Tesla, SpaceX и Х (Twitter) Илон Маск. В список также вошёл гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
Издание включило в список Маска из-за его деятельности по реформированию Х, а также по восстановлению в соцсети аккаунтов известных сторонников теории заговора, таких как Алекс Джонс, и антисемитских заявлений. Кроме того, бизнесмену припомнили выпуск чат-бота Grok, который обходит цензуру, и расследование SEC из-за его комментариев о том, что в ходе разработки нейроинтерфейса Neuralink в экспериментах погибли шимпанзе. Наконец, авторы упоминают отзыв моделей Tesla в США для исправления проблем с автопилотом.
На втором месте топа оказалась группировка Cl0p. В 2023 году вымогатели возобновили свою деятельность, и, вероятно, он станет вторым худшим годом за всю историю с точки зрения суммы, которую эта индустрия получила обманным путём.
На третьем месте списка — группировка Alphv или Black Cat. В сентябре она атаковала MGM Resorts International, отключив компьютерные системы во всей сети отелей и казино и в конечном итоге заработав $100 млн. ФБР заявляет, что Alphv скомпрометировал более тысячи организаций и получил выкуп на сумму более $300 млн. В середине декабря группировка объявила, что больше не будет соблюдать правило не нацеливаться на критически важные инфраструктурные системы. Пока ни один из членов группировки не был арестован и даже обвинён заочно.
На пятом месте топа оказалась группировка Sandworm, которую связывают с Россией. Ей приписывают кибератаки с отключением электроэнергии и шпионаж.
Далее следуют китайские хакеры из Volt Typhoon. В мае выяснилось, что они установили вредоносное ПО в электросети на территории континентальной части США и Гуама, чтобы контролировать поток электроэнергии на военные базы.
Восьмым опасным человеком стал новый игрок на рынке технологий - Сэм Альтман, которому принадлежит компания OpenAI, занимающаяся разработкой популярных нейросетей DALL-E (ИИ-художник) и ChatGPT (чатбот). По словам журналистов, он руководит компанией, которая «лидирует в гонке за разработку самой революционной технологии». При этом сам Альтман до инцидента с увольнением казался вполне «доброжелательным» и неоднократно выступал за ограничения в отношении ИИ.
Список замыкает группировка Predatory Sparrow, которая в 2022 году осуществила кибератаку на несколько иранских компаний, в том числе на сталелитейный завод. Группа хактивистов, как утверждает иранское правительство, связана с Израилем. В 2023 году Predatory Sparrow осуществила вторую крупную кибератаку против Ирана, и на этот раз, как сообщается, вывела из строя до 70% заправочных станций по всей стране.
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